Municipales : Bavilliers bascule à gauche

Éric Koeberlé prend note de la défaite, avec philosophie. Il perd avec 930 voix, alors qu’il avait gagné avec quasiment autant en 2014 (965 voix). « Je n’ai pas perdu sur la gestion des mandats. La dette a été diminuée des deux tiers, nous avons fait des investissement structurants comme le Dojo et nous n’avons pas augmenté les impôts. Je pars avec un bon bilan. Et je perd parce que mon adversaire a mobilisé beaucoup. Des gens sont venus votés alors qu’ils ne le faisaient pas avant. » Le conseil municipal d’installation est programmé vendredi soir. Le maire sortant ne sait pas s’il siégera dans l’opposition ou s’il démissionnera. « Je ne veux pas prendre de décision hâtive ce dimanche soir », a-t-il déclaré.