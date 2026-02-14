,

Municipales : quand le RN écarte de justesse une nouvelle « brebis galeuse » à Belfort

Le second tour de l'élection présidentielle 2022 oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron, comme en 2017.
Après sa tête de liste, le parti de Marine Le Pen a dû écarter une nouvelle "brebis galeuse" de sa liste pour les municipales à Belfort.

Damien Meslot, candidat à sa succession à la mairie de Belfort, a diffusé des mails racistes et xénophobes d’une candidate sur la liste RN aux municipales de Belfort. La nouvelle tête de liste RN, Christophe Soustelle, affirme qu’elle avait été déjà été écartée.

« Cette boite est vandalisée tous les jours par des sauvages » ; « Nos chiens sont plus propres que vos envahisseurs » ; « les squares réservés illégalement aux musulmans » ; « le continent africain que vous avez fait venir » ; « d’autres de vos africains déguisés et leur marmaille hurlante » ; « quand les dames nourrisseuses sortent du bled ».
Ce sont autant d’extraits de mails d’une candidate, ou plutôt ancienne candidate, sur la liste LR pour les municipales de mars, envoyés à l’actuel maire de Belfort, Damien Meslot, à son adjoint chargé de la sécurité et du devoir de mémoire, Tony Kneip, à Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal ou encore à Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.
Damien Meslot, candidat à sa succession, les a envoyés aux rédactions belfortaines en dénonçant des « propos choquants », après que la tête de liste du RN, Quentin Macullo, a été écartée au profit de Christophe Soustelle, délégué départemental du RN et conseiller régional. Une sanction elle-même motivée par des propos racistes de Quentin Macullo sur les réseaux sociaux. « S’ils la laissent sur leur liste, c’est qu’ils la soutiennent, accuse Damien Meslot. Ils affichent une belle vitrine de façade, mais il faut regarder dans l’arrière-boutique. »

"On ne la connaissait pas"

Autrement dit, le maire sortant dénonce une nouvelle « brebis galeuse », selon le terme utilisé par le RN pour désigner ses candidats aux législatives de 2024 coupables de sorties racistes, xénophobes ou antisémites.
Contacté ce vendredi 13 février, Christophe Soustelle affirme que l’autrice de ces mails à caractère raciste, même si elle figurait sur des documents de campagne et sur des photos de tractage sur les réseaux sociaux, avait déjà été écartée de sa liste par Quentin Macullo. « Elle ne fait pas partie du RN et on ne la connaissait pas jusqu’à la constitution de cette liste », affirme le nouveau candidat RN à la mairie de Belfort. « On ne connaissait pas son passif », plaide-t-il, tout en expliquant qu’il est compliqué de vérifier les profils de ceux qui se proposent pour intégrer la liste RN.
Christophe Soustelle, même si sa liste est en cours de constitution, affirme que l’autrice de ces propos racistes ne sera pas non plus sur sa liste, en espérant passer « de la quantité à la qualité ».

Nos derniers articles

,
Peugeot e-3008 en montage à l'usine Stellantis de Sochaux.

Ce que révèle l’annonce de Stellantis sur les 22 milliards de charges exceptionnelles

Stellantis a annoncé le 6 février passer 22 milliards de charges exceptionnelles dans ses résultats de 2025. Derrière cette annonce, que penser de la situation du constructeur et, au-delà, de la filière automobile. Le Trois tente de décrypter, avec Nathalie Kroichvili, économiste et professeure d’université en aménagement de l’espace à l’UTBM.
,
Aymen Boutoutaou, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

Le FC Sochaux tenu en échec à Bonal par le Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre le Paris 13 Atletico ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National. Un 3e match nul de suite.
,
But du FC Sochaux-Montbéliard de Jonathan Mexique, en début de seconde mi-temps, contre le Paris 13 Atletico, ce vendredi 5 septembre.

Revivez le match nul du FC Sochaux contre Paris 13 Atletico

Le FC Sochaux-Montbéliard a fait match nul (1-1) contre Paris 13 Atletico au stade Bonal, ce vendredi 13 février, pour le compte de la 21e journée de championnat de National.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC