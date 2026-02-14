Municipales : quand le RN écarte de justesse une nouvelle « brebis galeuse » à Belfort

« Cette boite est vandalisée tous les jours par des sauvages » ; « Nos chiens sont plus propres que vos envahisseurs » ; « les squares réservés illégalement aux musulmans » ; « le continent africain que vous avez fait venir » ; « d’autres de vos africains déguisés et leur marmaille hurlante » ; « quand les dames nourrisseuses sortent du bled ».

Ce sont autant d’extraits de mails d’une candidate, ou plutôt ancienne candidate, sur la liste LR pour les municipales de mars, envoyés à l’actuel maire de Belfort, Damien Meslot, à son adjoint chargé de la sécurité et du devoir de mémoire, Tony Kneip, à Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal ou encore à Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.

Damien Meslot, candidat à sa succession, les a envoyés aux rédactions belfortaines en dénonçant des « propos choquants », après que la tête de liste du RN, Quentin Macullo, a été écartée au profit de Christophe Soustelle, délégué départemental du RN et conseiller régional. Une sanction elle-même motivée par des propos racistes de Quentin Macullo sur les réseaux sociaux. « S’ils la laissent sur leur liste, c’est qu’ils la soutiennent, accuse Damien Meslot. Ils affichent une belle vitrine de façade, mais il faut regarder dans l’arrière-boutique. »