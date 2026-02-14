Municipales : quand le RN écarte de justesse une nouvelle « brebis galeuse » à Belfort

« Cette boite est vandalisée tous les jours par des sauvages » ; « Nos chiens sont plus propres que vos envahisseurs » ; « les squares réservés illégalement aux musulmans » ; « le continent africain que vous avez fait venir » ; « d’autres de vos africains déguisés et leur marmaille hurlante » ; « quand les dames nourrisseuses sortent du bled ».
Ce sont autant d’extraits de mails d’une candidate, ou plutôt ancienne candidate, sur la liste LR pour les municipales de mars, envoyés à l’actuel maire de Belfort, Damien Meslot, à son adjoint chargé de la sécurité et du devoir de mémoire, Tony Kneip, à Christiane Einhorn, conseillère municipale déléguée au bien-être animal ou encore à Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort.
Damien Meslot, candidat à sa succession, les a envoyés aux rédactions belfortaines en dénonçant des « propos choquants », après que la tête de liste du RN, Quentin Macullo, a été écartée au profit de Christophe Soustelle, délégué départemental du RN et conseiller régional. Une sanction elle-même motivée par des propos racistes de Quentin Macullo sur les réseaux sociaux. « S’ils la laissent sur leur liste, c’est qu’ils la soutiennent, accuse Damien Meslot. Ils affichent une belle vitrine de façade, mais il faut regarder dans l’arrière-boutique. »
"On ne la connaissait pas"
Autrement dit, le maire sortant dénonce une nouvelle « brebis galeuse », selon le terme utilisé par le RN pour désigner ses candidats aux législatives de 2024 coupables de sorties racistes, xénophobes ou antisémites.
Contacté ce vendredi 13 février, Christophe Soustelle affirme que l’autrice de ces mails à caractère raciste, même si elle figurait sur des documents de campagne et sur des photos de tractage sur les réseaux sociaux, avait déjà été écartée de sa liste par Quentin Macullo. « Elle ne fait pas partie du RN et on ne la connaissait pas jusqu’à la constitution de cette liste », affirme le nouveau candidat RN à la mairie de Belfort. « On ne connaissait pas son passif », plaide-t-il, tout en expliquant qu’il est compliqué de vérifier les profils de ceux qui se proposent pour intégrer la liste RN.
Christophe Soustelle, même si sa liste est en cours de constitution, affirme que l’autrice de ces propos racistes ne sera pas non plus sur sa liste, en espérant passer « de la quantité à la qualité ».