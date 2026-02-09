Belfort : le Rassemblement national débranche sa tête de liste aux municipales

Samedi soir, alors qu’il devait lancer sa campagne à l’occasion d’un meeting à Belfort d’un cadre du Rassemblement Jean-Philippe Tanguy, Quentin Macullo n’est même pas monté sur scène rapporte-t-on au Trois. Le parti n’a pas non plus diffusé de photos de la soirée, sur ses réseaux.

La veille, un bureau national a décidé de le couper : il ne sera pas tête de liste, ni sur la liste. Une information d’abord diffusée par France 3 Franche-Comté et Ici Belfort-Montbéliard, que Le Trois est en mesure de confirmer. Le parti a récemment désinvesti la tête de liste RN de Carpentras (Vaucluse), Christian Richaud Simoni, pour des propos racistes et sexistes. La décision vis-à-vis de Quentin Macullo s’inscrit dans cette dynamique.

Sollicité, Julien Odoul, chef de file du RN au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et porte-parole du parti, a simplement déclaré, par téléphone, en bottant en touche : « Je suis d’autres sujets. Je ne m’occupe pas des municipales du Territoire de Belfort. » Le parti planche actuellement sur un remplaçant pour mener la liste, dans le cadre des élections municipales.

Ce lundi soir, ni Guillaume Bigot, député RN du Territoire de Belfort, ni Christophe Soustelle, conseiller régional RN, ni Quentin Macullo n’ont répondu à nos sollicitations. Les deux premiers nommés sont des figures potentielles pour reprendre le flambeau. Le Rassemblement national peut déposer sa liste jusqu’au 26 février.