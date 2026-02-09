PUB
Belfort : le Rassemblement national débranche sa tête de liste aux municipales

Quentin Macullo, du Rassemblement national du Territoire de Belfort.
Quentin Macullo ne sera finalement pas la tête de liste du Rassemblement national aux municipales à Belfort. | ©Le Trois – archives

Le Rassemblement national a décidé de changer de tête de liste aux élections municipales de Belfort. Quentin Macullo, dont un tweet raciste de 2022 avait été exhumé, ne sera même pas sur la liste.

« Avant de trouver une identité pour Belfort (le slogan du Rassemblement national pour les municipales à Belfort, NDLR), il faudrait déjà trouver une identité pour leur tête de liste ! » Le ton est un brin moqueur de la part de cette personnalité politique de Belfort. Mais c’est que le Rassemblement national, dont la liste était prête à être déposée pour Belfort, affronte une situation singulière. 

Le Rassemblement national est en train de débrancher sa tête de liste aux élections municipales, Quentin Macullo. Les conséquences d’un tweet raciste rappelé par nos confrères de Mediapart. En décembre 2024, le média d’information avait épinglé l’assistant parlementaire du député Guillaume Bigot pour un tweet qu’il avait publié en 2022, s’étonnant de « la consonance étrangère » des prénoms donnés aux nouveau-nés. Des propos jugés racistes. Il avait sorti le chiffre de 72 % calculé sur l’état-civil de Belfort. Le tweet a été, depuis, supprimé (vous pouvez le retrouver ici). Mediapart pointait dans leur article « son obsession pour la théorie raciste du grand remplacement ».

Qui pour remplacer Quentin Macullo au Rassemblement national ?

Samedi soir, alors qu’il devait lancer sa campagne à l’occasion d’un meeting à Belfort d’un cadre du Rassemblement Jean-Philippe Tanguy, Quentin Macullo n’est même pas monté sur scène rapporte-t-on au Trois. Le parti n’a pas non plus diffusé de photos de la soirée, sur ses réseaux.

La veille, un bureau national a décidé de le couper : il ne sera pas tête de liste, ni sur la liste. Une information d’abord diffusée par France 3 Franche-Comté et Ici Belfort-Montbéliard, que Le Trois est en mesure de confirmer. Le parti a récemment désinvesti la tête de liste RN de Carpentras (Vaucluse), Christian Richaud Simoni, pour des propos racistes et sexistes. La décision vis-à-vis de Quentin Macullo s’inscrit dans cette dynamique.

Sollicité, Julien Odoul, chef de file du RN au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté et porte-parole du parti, a simplement déclaré, par téléphone, en bottant en touche : « Je suis d’autres sujets. Je ne m’occupe pas des municipales du Territoire de Belfort. » Le parti planche actuellement sur un remplaçant pour mener la liste, dans le cadre des élections municipales.

Ce lundi soir, ni Guillaume Bigot, député RN du Territoire de Belfort, ni Christophe Soustelle, conseiller régional RN, ni Quentin Macullo n’ont répondu à nos sollicitations. Les deux premiers nommés sont des figures potentielles pour reprendre le flambeau. Le Rassemblement national peut déposer sa liste jusqu’au 26 février.

La société Panopack, à Bart, fabrique notamment des caisses en bois pour l'industrie.

La Région flèche 15 millions en soutien aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

La commission permanente de la Région Bourgogne–Franche-Comté a engagé le vendredi 6 février 153,3 millions d'euros de financements, dont 15 millions pour le développement économique. La plus grosse somme, 54 millions d'euros, est destinée aux lycées.
Le cinéma de Montbéliard s'installe dans le complexe des Bains-Douches, à partir des 21 et 22 février.

Montbéliard : le cinéma des Bains-Douches ouvre le 21 février

Après la fermeture administrative du cinéma Le Colisée, la mairie de Montbéliard a poussé le projet associatif d'un cinéma installé aux Bains Douches – La Scène. Le cinéma sera ouvert à partir du week-end du 21 et 22 février.
Isabelle Apro, candidate aux élections municipales à Héricourt.

Municipales : Isabelle Apro, candidate pour Lutte Ouvrière à Héricourt

Lutte Ouvrière annonce présenter une liste aux élections municipales, à Héricourt, conduite par Isabelle Apro, pour « dire qu'il y en a assez de travailler de plus en plus dur pour des salaires trop faibles ».

