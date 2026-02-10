PUB
,

Belfort : Christophe Soustelle pressenti pour mener la liste du Rassemblement national aux municipales

Christophe Soustelle, délégué départemental du Territoire de Belfort du Rassemblement national.
Christophe Soustelle est délégué départemental du Territoire de Belfort du Rassemblement national et conseiller régional. | ©Le Trois – archives
Alerte

Le conseiller régional Christophe Soustelle est pressenti pour être la tête de liste du Rassemblement national, aux élections municipales de Belfort, après le retrait de Quentin Macullo. La candidature doit être confirmée par Paris ce mercredi après-midi.

Christophe Soustelle, délégué départemental du Rassemblement national dans le Territoire de Belfort et conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté, est pressenti pour être la nouvelle tête de liste RN-UDR aux élections municipales de Belfort. Cela fait suite au retrait de Quentin Macullo (lire notre article), décidé par le bureau national du parti, vendredi. « Nous avons organisé une réunion de crise hier après-midi (lundi, NDLR) », confirme Christophe Soustelle, joint par téléphone. Christophe Soustelle part à Paris ce mercredi pour présenter sa candidature à la commission nationale d’investiture, qui doit la confirmer. 

La délégation départementale n’a pas voulu communiquer avant que Quentin Macullo ne rédige un communiqué de presse, reçu ce mardi midi. En 2022, il avait édité un tweet aux relents racistes ; un tweet qui avait été republié par Mediapart. « J’ai commis [une] erreur », acquiesce le jeune homme, étudiant à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et assistant parlementaire du député de la 2nd circonscription du Territoire de Belfort, Guillaume Bigot. « Il s’agissait d’un constat dépassionné », justifie-t-il encore. Dans ce tweet, il s’étonnait de « la consonance étrangère » des prénoms donnés aux nouveau-nés. Des propos jugés racistes. Il avait sorti le chiffre de 72 % calculé sur l’état-civil de Belfort. Le tweet a été, depuis, supprimé (vous pouvez le retrouver ici). Mediapart pointait alors « son obsession pour la théorie raciste du grand remplacement ».

Le Rassemblement national doit reconstituer une liste à Belfort en 15 jours

« Ce message a été interprété de manière négative », assure encore l’ancienne tête de liste, dont l’investiture a été retirée par le bureau national. D’ajouter: « [Aujourd’hui], on m’associe désormais à d’autres publications particulièrement choquantes, auxquelles je suis totalement étranger et que je condamne avec la plus grande fermeté. » Il évoque implicitement les propos racistes et sexistes de Christian Richaud Simoni, qui vient de perdre l’investiture pour les municipales de Carpentras, ou encore les propos du candidat de Condat-sur-Vienne,  attribuant le massacre d’Oradour-sur-Glane (en 1944) à des « Ukrainiens nazifiés ». 

« Les amalgames et les procès d’intention se multiplient, contribuant à installer une image qui ne correspond ni à mes convictions ni à mon engagement », écrit-il encore dans son communiqué. Le jeune homme ne veut pas « freiner la dynamique nationale en cours ». Tout en déplorant une décision « empreinte d’amertume ». « Quentin est un garçon attachant, volontaire », assure Christophe Soustelle, qui gère le service après-vente. « C’est une erreur de jeunesse », pardonne-t-il également. 

Christophe Soustelle a la responsabilité, à présent, de conduire la liste, mais surtout de la finaliser. Des gens se sont retirés du projet, dans l’ombre de Quentin Macullo. Les listes doivent être déposées avant le 26 février. « Une liste, c’est une alchimie », indique-t-il. Il doit, à présent, mobiliser autour de lui.

Nos derniers articles

Les fortes précipitations font monter le niveau des rivières.

Territoire de Belfort : la Savoureuse en vigilance jaune inondation

La pluie et la fonte de la neige dans le Vosges provoquent une montée du niveau de la Savoureuse, dans le Territoire de Belfort, avec des risques de débordements mercredi matin. La rivière est placée en vigilance jaune inondation par Météo France.
Delfingen est spécialisé dans les solutions de protection des câblages.

Delfingen enregistre un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros en 2025

L’équipementier automobile Delfingen, dont le siège est à Anteuil, dans le Doubs, vient de publier ses résultats 2025. Son chiffre d’affaires s’établit à 400,3 millions d’euros. L’industriel confirme son ambition d’une marge opérationnelle à plus de 7 %.
,
Transport urbain évolitY à Montbéliard, face au château.

Municipales : les enjeux à connaître à Montbéliard

Démographie, économie, commerce, scolarité, culture. Voici les cinq clés de compréhension pour mieux appréhender les élections municipales de mars 2026 de Montbéliard.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC