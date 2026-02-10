Belfort : Christophe Soustelle pressenti pour mener la liste du Rassemblement national aux municipales

Christophe Soustelle, délégué départemental du Rassemblement national dans le Territoire de Belfort et conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté, est pressenti pour être la nouvelle tête de liste RN-UDR aux élections municipales de Belfort. Cela fait suite au retrait de Quentin Macullo (lire notre article), décidé par le bureau national du parti, vendredi. « Nous avons organisé une réunion de crise hier après-midi (lundi, NDLR) », confirme Christophe Soustelle, joint par téléphone. Christophe Soustelle part à Paris ce mercredi pour présenter sa candidature à la commission nationale d’investiture, qui doit la confirmer.
La délégation départementale n’a pas voulu communiquer avant que Quentin Macullo ne rédige un communiqué de presse, reçu ce mardi midi. En 2022, il avait édité un tweet aux relents racistes ; un tweet qui avait été republié par Mediapart. « J’ai commis [une] erreur », acquiesce le jeune homme, étudiant à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et assistant parlementaire du député de la 2nd circonscription du Territoire de Belfort, Guillaume Bigot. « Il s’agissait d’un constat dépassionné », justifie-t-il encore. Dans ce tweet, il s’étonnait de « la consonance étrangère » des prénoms donnés aux nouveau-nés. Des propos jugés racistes. Il avait sorti le chiffre de 72 % calculé sur l’état-civil de Belfort. Le tweet a été, depuis, supprimé (vous pouvez le retrouver ici). Mediapart pointait alors « son obsession pour la théorie raciste du grand remplacement ».
Le Rassemblement national doit reconstituer une liste à Belfort en 15 jours
« Ce message a été interprété de manière négative », assure encore l’ancienne tête de liste, dont l’investiture a été retirée par le bureau national. D’ajouter: « [Aujourd’hui], on m’associe désormais à d’autres publications particulièrement choquantes, auxquelles je suis totalement étranger et que je condamne avec la plus grande fermeté. » Il évoque implicitement les propos racistes et sexistes de Christian Richaud Simoni, qui vient de perdre l’investiture pour les municipales de Carpentras, ou encore les propos du candidat de Condat-sur-Vienne, attribuant le massacre d’Oradour-sur-Glane (en 1944) à des « Ukrainiens nazifiés ».
« Les amalgames et les procès d’intention se multiplient, contribuant à installer une image qui ne correspond ni à mes convictions ni à mon engagement », écrit-il encore dans son communiqué. Le jeune homme ne veut pas « freiner la dynamique nationale en cours ». Tout en déplorant une décision « empreinte d’amertume ». « Quentin est un garçon attachant, volontaire », assure Christophe Soustelle, qui gère le service après-vente. « C’est une erreur de jeunesse », pardonne-t-il également.
Christophe Soustelle a la responsabilité, à présent, de conduire la liste, mais surtout de la finaliser. Des gens se sont retirés du projet, dans l’ombre de Quentin Macullo. Les listes doivent être déposées avant le 26 février. « Une liste, c’est une alchimie », indique-t-il. Il doit, à présent, mobiliser autour de lui.