Belfort : Christophe Soustelle pressenti pour mener la liste du Rassemblement national aux municipales

Christophe Soustelle, délégué départemental du Rassemblement national dans le Territoire de Belfort et conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté, est pressenti pour être la nouvelle tête de liste RN-UDR aux élections municipales de Belfort. Cela fait suite au retrait de Quentin Macullo (lire notre article), décidé par le bureau national du parti, vendredi. « Nous avons organisé une réunion de crise hier après-midi (lundi, NDLR) », confirme Christophe Soustelle, joint par téléphone. Christophe Soustelle part à Paris ce mercredi pour présenter sa candidature à la commission nationale d’investiture, qui doit la confirmer.

La délégation départementale n’a pas voulu communiquer avant que Quentin Macullo ne rédige un communiqué de presse, reçu ce mardi midi. En 2022, il avait édité un tweet aux relents racistes ; un tweet qui avait été republié par Mediapart. « J’ai commis [une] erreur », acquiesce le jeune homme, étudiant à l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et assistant parlementaire du député de la 2nd circonscription du Territoire de Belfort, Guillaume Bigot. « Il s’agissait d’un constat dépassionné », justifie-t-il encore. Dans ce tweet, il s’étonnait de « la consonance étrangère » des prénoms donnés aux nouveau-nés. Des propos jugés racistes. Il avait sorti le chiffre de 72 % calculé sur l’état-civil de Belfort. Le tweet a été, depuis, supprimé (vous pouvez le retrouver ici). Mediapart pointait alors « son obsession pour la théorie raciste du grand remplacement ».