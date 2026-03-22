Municipales : Pont-de-Roide-Vermondans fait barrage

C’est d’ailleurs à lui que revient la parole. Il remercie Denis Arnoux sous le nom « d’ancien maire ». Ce dernier lui rappelle, sans vergogne, que pour le moment, il l’est encore. « Demain nous serons sur le terrain pour assurer notre rôle d’opposition. Je vous remercie pour les résultats de la semaine dernière, puisque nous avons fait tomber un système. On attend 2027 pour faire face à la vague de barrages. »

Non loin derrière, Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la quatrième circonscription du Doubs, réagit aux résultats. Malgré la défaite de son attaché parlementaire, elle garde le sourire. « C’est une véritable victoire pour nous puisque nous avons réussi à faire tomber un dinosaure de la gauche. »

Denis Arnoux, avec une certaine émotion, va devoir dire adieu à son écharpe de maire. « J’assume tout à fait ma décision de me retirer. La lutte contre le Rassemblement national, j’en ai fait ma vie. Je suis très heureux de ces résultats. Si l’on s’était présenté, c’est le Rassemblement National qui passait. Maintenant, je suis en retraite mais je suivrais les jeunes de près. »

Alors que le taux de participation lors du premier tour s’élevait, à 68,93 %, le second tour a attiré plus de votants avec 71,55 % de participation. Le nouveau conseil municipal sera mis en place dès la semaine prochaine.