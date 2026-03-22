Municipales : Pont-de-Roide-Vermondans fait barrage

Pont-de-Roide-Vermondans tourne une longue page de son histoire politique. La liste divers droite menée par Éric Bonne a remporté le second tour des élections municipales, organisé ce dimanche 22 mars. Le maire divers gauche, Denis Arnoux, était à la tête de la commune depuis 1995 ; arrivé 3e au soir du 1er tour, il s’était retiré pour faire barrage à une liste menée par un militant du Rassemblement national.
Éric Boone, un chef d’entreprise de 68 ans, a battu la liste d’union de la droite dirigée par Quentin Dechaux. Âgé de 20 ans, il est l’attaché parlementaire de la députée RN du Doubs, Géraldine Grangier. À la proclamation des résultats, les applaudissements ont été nourris à l’égard du gagnant.
Une élection scrutée de toutes parts
Juste avant la fermeture du bureau de vote, les derniers votants se pressent pour glisser leur enveloppe dans l’urne. Une élection avec deux listes de droite. « Le retrait de Denis Arnoux, c’est bien pour la liste apolitique (liste d’Eric Boone, NDLR). Il a fait son temps. Après, c’est aux électeurs de faire leur choix », assure Didier, sa carte d’électeur à la main. Pour une autre électrice, ce scrutin est un symbole : « [La liste menée par Quentin Deschaux] n’est pas une liste d’union de la droite, mais une liste Rassemblement national. Le retrait de Denis Arnoux permettra de faire barrage. »
18h sonne à la mairie : place au dépouillement. Les deux salles de la Mairie sont pleines de curieux. Ce second tour, dans une ville de près de 4 000 habitants, est scruté. Deux piles sont formées par les assesseurs : Eric Bonne et Quentin Dechaux. Les bras croisés, Denis Arnoux scrute le dépouillement des enveloppes. Des gestes, symptômes du stress, apparaissent chez l’édile. Le scrutin est serré.
Un dépouillement sous tension
Denis Arnoux mise sur Eric Boone. Lors du premier tour des élections, Quentin Dechaux était arrivé en tête du scrutin avec 37,43 % des votes exprimés. Juste derrière, Eric Boone recueillait 32,32 %. Le maire sortant divers gauche, Denis Arnoux, arrivait dernier avec 30,26 %.
Face à ces résultats, Denis Arnoux avait annoncé retirer sa candidature au profit d’Eric Boone. Interrogé sur le sujet le 17 mars (lire notre article), il expliquait : « On se retire pour empêcher que le Rassemblement national ne prenne la ville. »
Alors que les résultats sont annoncés par le maire sortant, ce dernier donne la parole à Eric Boone. « Je remercie la population de nous avoir élus. Nous y travaillons depuis plusieurs mois. Je remercie tous mes colistiers et nos appuis, conjoints et conjointes. Je remercie Arnoux et son équipe de s’être retirés en notre faveur. On est une équipe non politique donc on ne veut pas de politique dans notre commune. » Certains applaudissent, d’autres, à contre-courant, scandent le nom de Quentin Dechaux.
"La lutte contre le Rassemblement national, j'en ai fait ma vie"
C’est d’ailleurs à lui que revient la parole. Il remercie Denis Arnoux sous le nom « d’ancien maire ». Ce dernier lui rappelle, sans vergogne, que pour le moment, il l’est encore. « Demain nous serons sur le terrain pour assurer notre rôle d’opposition. Je vous remercie pour les résultats de la semaine dernière, puisque nous avons fait tomber un système. On attend 2027 pour faire face à la vague de barrages. »
Non loin derrière, Géraldine Grangier, députée Rassemblement national de la quatrième circonscription du Doubs, réagit aux résultats. Malgré la défaite de son attaché parlementaire, elle garde le sourire. « C’est une véritable victoire pour nous puisque nous avons réussi à faire tomber un dinosaure de la gauche. »
Denis Arnoux, avec une certaine émotion, va devoir dire adieu à son écharpe de maire. « J’assume tout à fait ma décision de me retirer. La lutte contre le Rassemblement national, j’en ai fait ma vie. Je suis très heureux de ces résultats. Si l’on s’était présenté, c’est le Rassemblement National qui passait. Maintenant, je suis en retraite mais je suivrais les jeunes de près. »
Alors que le taux de participation lors du premier tour s’élevait, à 68,93 %, le second tour a attiré plus de votants avec 71,55 % de participation. Le nouveau conseil municipal sera mis en place dès la semaine prochaine.