Municipales : pas de commune sans candidats dans le Territoire de Belfort et le pays de Montbéliard

En Haute-Saône, « cinq communes ne comptent aucune liste de candidats pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 », indique la préfecture: Bougey, Percey-le-Grand, Raincourt, Recologne et Vernois-sur-Mance.

La préfecture précise que, en cas d’absence de candidat, aucune élection ne peut se tenir dans la commune concernée.

Conformément au code général des collectivités territoriales, une délégation spéciale sera nommée par le préfet dans les huit jours suivant le premier tour. Cette délégation sera chargée d’assurer la gestion des affaires courantes et d’organiser de nouvelles élections dans un délai maximal de trois mois. Ses membres pourront assister au conseil communautaire, sans prendre part aux votes.

Le tirage au sort de l’ordre des panneaux d’affichage se déroule ce vendredi dans les préfectures. La campagne officielle démarrera lundi.

L’ensemble des listes sera disponible sur notre site ce vendredi soir, après diffusion par le ministère de l’Intérieur.