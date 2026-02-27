,

Municipales : pas de commune sans candidats dans le Territoire de Belfort et le pays de Montbéliard

Une urne lors du premier tour de l'élection municipale le 15 mars 2020
Toutes les communes du Territoire de Belfort et du pays de Montbéliard ont une ou plusieurs listes candidates aux municipales. | ©Le Trois – illustration

Au moins une liste se présente dans chaque commune du Territoire de Belfort et dans l'arrondissement de Montbéliard pour les municipales des 15 et 22 mars 2026.

Le Territoire de Belfort fait figure de bon élève au classement des départements pour les élections municipales de mars : au moins une liste se présente dans chacune des communes du Département, soit 142 listes enregistrées. 67 communes n’ont qu’une liste, et 34 communes ont une liste ou plus (75 listes au total, réparties entre ces 34 communes). Même Lamadeleine-Val-des-Anges, plus petite commune du Territoire, compte deux listes concurrentes. 

Les communes secouées par la fermeture d’écoles, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut et surtout Reppe, placée sous administration suite à la démission du conseil municipal, comptent également deux listes. Idem pour Bavilliers, Danjoutin. Les communes de Giromagny, Valdoie et Delle comptent trois listes.

219 listes dans l’arrondissement de Montbéliard

Dans l’arrondissement de Montbéliard, chacune des 168 communes aura au moins une liste pour le scrutin de mars. 219 listes ont été enregistrées et 126 communes ont une liste. Ce n’est pas le cas pour l’ensemble du Doubs, où aucune liste n’a été déposée pour cinq communes. Quatre d’entre elles sont dans l’arrondissement de Pontarlier (Chapelle d’Huin, Dompierre-les-Tilleuls, La Planée, Rochejean) et une dans l’arrondissement de Besançon (Saules).

Cinq communes sans candidats en Haute-Saône

En Haute-Saône, « cinq communes ne comptent aucune liste de candidats pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 », indique la préfecture: Bougey, Percey-le-Grand, Raincourt, Recologne et Vernois-sur-Mance.
La préfecture précise que, en cas d’absence de candidat, aucune élection ne peut se tenir dans la commune concernée.

Conformément au code général des collectivités territoriales, une délégation spéciale sera nommée par le préfet dans les huit jours suivant le premier tour. Cette délégation sera chargée d’assurer la gestion des affaires courantes et d’organiser de nouvelles élections dans un délai maximal de trois mois. Ses membres pourront assister au conseil communautaire, sans prendre part aux votes.

Le tirage au sort de l’ordre des panneaux d’affichage se déroule ce vendredi dans les préfectures. La campagne officielle démarrera lundi.

L’ensemble des listes sera disponible sur notre site ce vendredi soir, après diffusion par le ministère de l’Intérieur.

Nos derniers articles

Sébastien Mercier, secrétaire général de l’union départementale de Force ouvrière (FO) du Territoire de Belfort.

Rentré scolaire 2026 : Force ouvrière alerte sur les suppressions de postes

17 postes équivalent temps plein vont être supprimés dans le Territoire de Belfort à la rentrée 2026. À l'occasion de son assemblée générale, Force ouvrière (FO) 90 a décidé d'interpeller sur le sujet.
Unité de production de Delle, de Lisi automotive.

Grandvillars : des résultats financiers historiques pour Lisi en 2025

Le chiffre d’affaires du groupe Lisi, basé à Grandvillars, s’établit à 1,75 milliard d’euros en 2025, en hausse de 8,7 % par rapport à l’année précédente. L’industriel est tiré par l’aéronautique. L’automobile, à l’image de la filière, marque le pas. Lisi enregistre un résultat net historique de 139,7 millions d’euros.
,
Salariés du groupe Stellantis, au centre de technologie de la batterie, à Mirafiori, en Italie.

Sochaux : la remise en cause du télétravail inquiète les salariés de Stellantis

Alors que Stellantis est considéré comme pionnier en la matière, le constructeur automobile souhaite réduire la part du télétravail. Un retour en arrière qui interroge. Entre la capacité d'accueil des sites limitée, des risques psychosociaux et des difficultés au recrutement, les syndicats du site de Sochaux s'inquiètent de cette nouvelle politique.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC