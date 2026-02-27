Municipales : pas de commune sans candidats dans le Territoire de Belfort et le pays de Montbéliard

Le Territoire de Belfort fait figure de bon élève au classement des départements pour les élections municipales de mars : au moins une liste se présente dans chacune des communes du Département, soit 142 listes enregistrées. 67 communes n’ont qu’une liste, et 34 communes ont une liste ou plus (75 listes au total, réparties entre ces 34 communes). Même Lamadeleine-Val-des-Anges, plus petite commune du Territoire, compte deux listes concurrentes.
Les communes secouées par la fermeture d’écoles, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut et surtout Reppe, placée sous administration suite à la démission du conseil municipal, comptent également deux listes. Idem pour Bavilliers, Danjoutin. Les communes de Giromagny, Valdoie et Delle comptent trois listes.
219 listes dans l’arrondissement de Montbéliard
Dans l’arrondissement de Montbéliard, chacune des 168 communes aura au moins une liste pour le scrutin de mars. 219 listes ont été enregistrées et 126 communes ont une liste. Ce n’est pas le cas pour l’ensemble du Doubs, où aucune liste n’a été déposée pour cinq communes. Quatre d’entre elles sont dans l’arrondissement de Pontarlier (Chapelle d’Huin, Dompierre-les-Tilleuls, La Planée, Rochejean) et une dans l’arrondissement de Besançon (Saules).
Cinq communes sans candidats en Haute-Saône
En Haute-Saône, « cinq communes ne comptent aucune liste de candidats pour les élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2026 », indique la préfecture: Bougey, Percey-le-Grand, Raincourt, Recologne et Vernois-sur-Mance.
La préfecture précise que, en cas d’absence de candidat, aucune élection ne peut se tenir dans la commune concernée.
Conformément au code général des collectivités territoriales, une délégation spéciale sera nommée par le préfet dans les huit jours suivant le premier tour. Cette délégation sera chargée d’assurer la gestion des affaires courantes et d’organiser de nouvelles élections dans un délai maximal de trois mois. Ses membres pourront assister au conseil communautaire, sans prendre part aux votes.
Le tirage au sort de l’ordre des panneaux d’affichage se déroule ce vendredi dans les préfectures. La campagne officielle démarrera lundi.
L’ensemble des listes sera disponible sur notre site ce vendredi soir, après diffusion par le ministère de l’Intérieur.