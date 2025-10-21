Municipales : Léo Prassel se lance à la conquête de Bavilliers

« Bavilliers, c’est vous ! » C’est sous cette bannière que Léo Prassel a lancé la campagne aux élections municipales, à Bavilliers, jeudi 16 octobre. Léo Prassel, 24 ans, militant socialiste, est le plus jeune conseiller départemental de France. Il siège au Département depuis décembre 2024. La commune de la couronne belfortaine est administrée par Éric Koeberlé depuis 2014. Cette liste « s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années par le collectif citoyen du même nom », indique Léo Prassel, dans un communiqué de presse
Léo Prassel est un militant socialiste (lire notre article). Mais la liste se définit comme “une liste qui rassemble”, ouverte « à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la vie à Bavilliers ». « Au-delà des appartenances partisanes », indique le communiqué de presse. Les membres de « Bavilliers, c’est vous ! » signent une charte de valeurs et de méthodes, note toutefois le communiqué, qui compile certains engagements : « Lutte contre toutes les formes de discrimination, conscience écologique, transparence et travail collectif. » Le collectif travaille depuis 6 mois sur son programme.
Six thématiques de campagne à Bavilliers
Six thématiques se dégagent : « transformer Bavilliers », avec la volonté notamment de créer un espace socio-éducatif et sportif (incluant la construction d’une école maternelle, d’un terrain multisports et d’un terrain d’aventure) ou encore une halle publique ; « bien vivre ensemble » en relançant la démocratie locale ; « vivre en sécurité » en optimisant des dispositifs de vidéoprotection ; « accompagner, adapter, soigner », avec la création, par exemple, d’un centre de santé communal ; « connecter Bavilliers » en relançant le jumelage, notamment, et en menant des projets avec des communes voisines (mutualisation de moyens) ; « préparer Bavilliers pour demain » où l’on anticipe les risques du changement climatique ou encore la baisse démographique (logement, politique enfance, jeunesse).
Ce programme est né d’un diagnostic, qui dévoile des « fragilités » dans la commune, précise l’équipe de Léo Prassel, notamment l’école maternelle inadaptée et « une division par quatre du budget consacré aux activités extra-scolaires ». L’équipe s’inquiète aussi de données montrant « qu’1/3 des jeunes du quartier Delémont non scolarisés et sans emploi » et que « 16 % de la population âgée de plus de 75 ans, dont 150 personnes vivant seules » et que « 389 habitants de 17 ans et plus sans médecin traitant ». L’équipe déplore « un tissu économique fragile » et « un taux de délinquance supérieur à celui des communes voisines ».
Les premiers noms de la liste
● Léo Prassel : Cadre administratif dans l’associatif, conseiller départemental du canton de Bavilliers
● Claire Pfauwadel : Directrice d’une association d’éducation populaire
● Yann Tapie : Ingénieur chez General Electric Vernova
● Mireille Reiniche-Reiners : Commerçante à Bavilliers, présidente de l’association des commerçants
● Patrick Bertin-Denys : Retraité, ancien directeur de structure social, administrateur d’une caisse du Crédit Mutuel
● Lylia Boudjemaa : Infirmière humanitaire
● Grégory Lafosse : Fonctionnaire territorial
● Marie Pierre Colin : Retraitée, ancienne médecin cheffe du centre de santé Léon Blum
● Joël Rodier : Retraité, ancien cadre de Pôle Emploi