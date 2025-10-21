Municipales : Léo Prassel se lance à la conquête de Bavilliers

« Bavilliers, c’est vous ! » C’est sous cette bannière que Léo Prassel a lancé la campagne aux élections municipales, à Bavilliers, jeudi 16 octobre. Léo Prassel, 24 ans, militant socialiste, est le plus jeune conseiller départemental de France. Il siège au Département depuis décembre 2024. La commune de la couronne belfortaine est administrée par Éric Koeberlé depuis 2014. Cette liste « s’inscrit dans la continuité du travail engagé depuis plusieurs années par le collectif citoyen du même nom », indique Léo Prassel, dans un communiqué de presse

Léo Prassel est un militant socialiste (lire notre article). Mais la liste se définit comme “une liste qui rassemble”, ouverte « à toutes celles et ceux qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la vie à Bavilliers ». « Au-delà des appartenances partisanes », indique le communiqué de presse. Les membres de « Bavilliers, c’est vous ! » signent une charte de valeurs et de méthodes, note toutefois le communiqué, qui compile certains engagements : « Lutte contre toutes les formes de discrimination, conscience écologique, transparence et travail collectif. » Le collectif travaille depuis 6 mois sur son programme.