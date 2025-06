L’usine de Das Solar menacée par le moratoire sur les énergies renouvelables ?

Das Solar investit 109 millions d’euros à Mandeure, dans l’ancienne usine Faurecia, pour aménager une usine d’assemblage de panneaux photovoltaïques (lire notre article), avec trois lignes de production. 450 à 600 emplois y sont espérés. C’est la première marche d’un projet plus vaste qui doit conduire à l’implantation de cinq lignes de production, au total, dans le pays de Montbéliard, et à la construction d’une usine qui fabriquerait les cellules photovoltaïques nécessaires à l’assemblage de ces panneaux. En jeu : un investissement de 650 millions d’euros et un espoir de 2 500 emplois.

Les débats parlementaires qui agitent l’assemblée nationale autour de la proposition de loi Gremillet, portant programmation nationale énergie et climat pour les années 2025 à 2035, font craindre le pire. Le 19 juin, les parlementaires ont approuvé un amendement porté par le député Les Républicains (LR) Jérôme Nury, par 65 voix contre 62. Cet amendement instaure « un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien, terrestre ou maritime, ainsi que l’énergie solaire photovoltaïque, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date », peut-on lire dans le document législatif.