Das Solar : une gigafactory solaire prend racine à Mandeure

Devant une centaine d’invités, l’ancien député centriste de la 4e circonscription du Doubs, Frédéric Barbier a rappelé les prémices du projet. « Nos premiers échanges remontent à mai 2023 », a-t-il confié. Déjà impliqué dans une tentative d’implantation d’une gigafactory de batteries – finalement installée dans le Nord – l’élu n’a pas baissé les bras : « Nous savions que notre territoire avait d’autres atouts à faire valoir. »

Des friches disponibles, une main-d’œuvre qualifiée et un tissu industriel en reconversion ont fini par convaincre le groupe chinois. « Nous avons choisi de rénover plutôt que de construire, pour accélérer la mise en service », a souligné Yong Liu, saluant « des échanges rapides » avec les autorités françaises. Et d’annoncer une ambition plus large : l’usine de Mandeure ne sera que la première pierre d’une implantation durable. « Nous souhaitons créer une filière complète Made in France », a-t-il affirmé.

Plusieurs partenaires industriels du groupe devraient suivre dans le pays de Montbéliard, pour produire les composants nécessaires : les films adhésifs EVA/POE, les câbles, connecteurs, boites de jonctions, les cadres aluminium, les bus barre pour la collecte de l’électricité en sortie de cellules, ainsi que la fabrication des lingots et wafers (les fines tranches de silicium nécessaires à la fabrication des cellules). « Nos entreprises partenaires vont s’implanter progressivement de la région », assure-t-il. « Nous aspirons à être un moteur clef du développement économique local », poursuit Yong Lui.