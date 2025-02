Lure : Éric Houlley menace d’entamer une grève de la faim pour obtenir des réponses de l’État

Depuis juin 2024, Karim Mohamed-Aggad, 34 ans, fiché S et ancien détenu pour un séjour en Syrie auprès de l’État islamique, est assigné à résidence dans un hôtel de Lure sur décision du ministère de l’Intérieur. Il a été déchu de sa nationalité en novembre 2023 et placé au centre de rétention administrative de Metz, puis assigné à résidence à Lure fin juin 2024 par arrêté du ministre de l’Intérieur. De père algérien et de mère marocaine, la mesure d’éloignement le visant n’a pas abouti : ni l’Algérie ni le Maroc n’ont délivré le laissez-passer consulaire indispensable à son expulsion. Sa domiciliation, à Lure, a été rendu public le 10 février dernier, provoquant une vague d’indignation.

Depuis la divulgation de sa présence, Éric Houlley (PS), le maire de Lure fait face aux attaques du Rassemblement national (lire ici). Désormais, il exige que le fiché S soit transféré dans une autre ville de toute urgence et que l’État assume publiquement sa décision. Lassé du silence des autorités, Éric Houlley pose un ultimatum : si samedi, après la manifestation de soutien prévue à 11 h devant la mairie, aucune réponse n’a été donnée par le ministère de l’Intérieur ou la préfecture, il entamera une grève de la faim.

Il estime être « trainé dans la boue », et demande que l’état s’exprime en public sur cette affaire pour expliquer qui a pris cette décision. « Il faut que je cesse de porter le chapeau », a-t-il affirmé dans la presse. Il dit être prêt à mettre sa vie en danger pour laver son honneur et obtenir une solution.« C’est une décision très lourde pour l’élu modéré et républicain que je suis », confie Éric Houlley à l’Est Républicain Belfort-Montbéliard. « Je ne la prends pas de gaieté de cœur, mais j’ai été poussé à cette extrémité pour qu’une solution soit enfin trouvée dans cette affaire. »

Dans le même temps, les sénateurs Les Républicains Cédric Perrin (Territoire de Belfort) et Olivier Rietmann (Haute-Saône) ont saisi le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau. Ils demandent l’accélération du dossier et une solution rapide pour éloigner Mohamed-Aggad du territoire.