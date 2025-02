Pour Alain Chrétien (Horizons) et Jean-Paul Carteret, présidents départementaux de ces associations, cette affaire illustre un problème plus large : « Ce qui arrive au maire de Lure peut arriver aux 36 000 maires de France ! Les maires ne sont pas associés aux politiques nationales de lutte contre le terrorisme, qui relèvent exclusivement du gouvernement, mais sont en première ligne face à leurs concitoyens. »

Le groupe « Notre Région par Cœur » appelle le ministre de l’Intérieur et le préfet de Haute-Saône à prendre rapidement des mesures pour « rétablir la tranquillité et la sécurité » à Lure. Ses membres insistent sur la nécessité de ne pas laisser prospérer une stratégie de « division et de tensions » qu’ils attribuent à l’extrême droite.Ils appellent l’ensemble des élus régionaux et départementaux à se joindre à leur démarche. Dans leur conclusion, ils préviennent : « Nous ne laisserons pas l’extrême droite faire de la peur un programme et de la désinformation une stratégie. »