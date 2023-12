L’opposition belfortaine dépose une requête au tribunal administratif au sujet du budget municipal

Jeudi 7 décembre, un conseil municipal aura lieu à Belfort pour voter le budget primitif de l’année 2024. Le groupe d’opposition En commun pour Belfort, de gauche, refuse de prendre part à ce vote. Plus que cela, il a introduit dimanche 3 décembre une requête au tribunal administratif, qui sera étudiée d’ici quelques mois. La raison ? Un manque de lisibilité du rapport d’orientation budgétaire 2024 et du plan pluriannuel. Un rapport obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus, qui doit être présenté dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Il doit comprendre les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la gestion de la dette.

Pour le groupe qui se définit d’avantage comme « minoritaire » que « d’opposition », ce rapport, présenté au conseil municipal le 18 octobre est « très incomplet » et « ne respecte pas les exigences prévues » par des articles du code général des collectivités territoriales. Il dénonce des lacunes sur les éléments « essentiels » qui les a empêchés de débattre. Pour eux, « cette insuffisance d’informations est de nature à entacher d’irrégularités la procédure d’adoption du budget primitif 2024 ».

Mathilde Regnaud, conseillère municipale du groupe, avait demandé le retrait du rapport le 18 octobre dernier, mais le conseil municipal a poursuivi l’examen et l’a acté dans sa délibération. « Si la ville de Belfort a besoin d’un budget, l’ensemble de sa population est en droit d’attendre qu’il soit débattu dans les conditions de transparence et de débat démocratique garantis par la loi », explique-t-elle. Le groupe attend du tribunal administratif qu’il précise les droits de l’ensemble des élus municipaux y compris ceux de la minorité municipale leur permettant d’exercer leur mandat.