« Les régulations de la presse de 1944 ont été détricotées par les politiques libérales »

Nous avons travaillé sur le Conseil national de la Résistance et nous avions vu tout le travail mené sur la presse (les ordonnances de 1944, NDLR) ; avant la guerre, les médias étaient dans un état pas possible. Ces régulations ont été détricotées dans les années 1980 (lire une analyse ici), par les politiques libérales. Ce thème a télescopé le traitement médiatique du procès de Nicolas Sarkozy, qui nous a surpris. Nous avons, par exemple, vu le travail fourni par Fabrice Arfi, de Mediapart, On voyait le métier du journaliste qui revenait tout le temps aux faits. Il y avait beaucoup de pédagogie. Nous nous sommes mis à regarder les médias autrement.