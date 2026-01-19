Le PCF 90 se mobilise contre les factures d’électricité élevées

Cette réunion d’information part d’un constat fait par le Parti communiste : « Dans le quotidien, que ce soit les proches, les voisins, la question du pouvoir d’achat de l’énergie revient régulièrement. Les gens sont pendus à leurs factures », constate Bertrand Chevalier. Selon le baromètre énergie-info de 2025, la précarité énergétique est en hausse ces dernières années. 36 % des ménages déclarent avoir des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d’électricité. De plus, 35 % des ménages déclarent avoir souffert du froid au moins 24 h dans leur logement l’hiver dernier. Un chiffre qui était à 30 % en 2024 et 14 % en 2020.

L’objectif de cette conférence est aussi de faire comprendre que la hausse des factures d’électricité, n’a pas seulement des conséquences financières mais touche aussi des aspects sociaux. « Ce qui me frappe toujours, c’est le côté fait-divers qui ne sont pas des faits-divers : les incendies, les accidents, les intoxications », développe Bertrand Chevalier. Dans ce genre de cas, la cause des incendies peut venir des chauffages d’appoint poussé au maximum dans des logements dits, passoires thermiques.