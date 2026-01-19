Le PCF 90 se mobilise contre les factures d’électricité élevées

Ce vendredi 16 janvier soir, une trentaine de personnes est réunie dans une salle de la Maison du Peuple de Belfort. Ils sont tous venus assister à la réunion d’informations et d’échanges organisée par le Parti communistes français (PCF) 90 et les communistes de la cellule Belfort-Nord Jean Jaurès. L’invité de ce soir, Julien Lambert, secrétaire fédéral du syndicat (Fédération Nationale des Mines et de l’Énergie) FNME-CGT en charge de la politique énergétique et industrielle.
« C’est un moment de formation. Il y a des techniques qu’il faut maîtriser pour convaincre », explique Bertrand Chevalier, membre de PCF 90. Pendant les deux heures de la conférence « Faire baisser la facture d’électricité, c’est urgent ! », les participants vont apprendre les leviers d’action pour comprendre pourquoi les factures énergétiques sont élevées et comment les faire baisser.
Hausse de la facture, un problème financier et social
Cette réunion d’information part d’un constat fait par le Parti communiste : « Dans le quotidien, que ce soit les proches, les voisins, la question du pouvoir d’achat de l’énergie revient régulièrement. Les gens sont pendus à leurs factures », constate Bertrand Chevalier. Selon le baromètre énergie-info de 2025, la précarité énergétique est en hausse ces dernières années. 36 % des ménages déclarent avoir des difficultés pour payer leurs factures de gaz ou d’électricité. De plus, 35 % des ménages déclarent avoir souffert du froid au moins 24 h dans leur logement l’hiver dernier. Un chiffre qui était à 30 % en 2024 et 14 % en 2020.
L’objectif de cette conférence est aussi de faire comprendre que la hausse des factures d’électricité, n’a pas seulement des conséquences financières mais touche aussi des aspects sociaux. « Ce qui me frappe toujours, c’est le côté fait-divers qui ne sont pas des faits-divers : les incendies, les accidents, les intoxications », développe Bertrand Chevalier. Dans ce genre de cas, la cause des incendies peut venir des chauffages d’appoint poussé au maximum dans des logements dits, passoires thermiques.
Souveraineté nationale et TVA à 5,5 % : deux leviers d’action
« Il faut faire en sorte de revenir sur un monopole public, sortir des logiques de marché et remettre une facture qui soit juste pour l’ensemble des usagers », expose Julien Lambert, secrétaire fédéral du syndicat FNME-CGT. Une des clés de réponse émise par le militant est de faire revenir la TVA sur les abonnements d’électricité à 5,5 %. Pour rappel, en août 2025, cette dernière s’est élevée à 20 %.
Une autre solution évoquée est la nationalisation de l’énergie. « On ne lâchera pas le retour à un service public complet de l’ensemble de la filière », souligne Bertrand Chevalier. Cet axe fait d’ailleurs partie du Programme Progressiste de l’Énergie, proposé par la FNME-CGT. Le but final étant de retrouver une souveraineté énergétique et industrielle afin de sortir des logiques de marché et des mécanismes européens de fixation des prix. « Il faut se battre, lutter, il faut signer la pétition, s’organiser, faire pression », conclut une militante. À la fin de la conférence, les membres du Parti communiste 90, réfléchissent déjà à leurs moyens d’action sur le terrain.