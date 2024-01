Le vélo veut se faire une place au pays de l’automobile

La filière pourrait se construire autour d’une activité économique de production, à définir et à attirer, mais aussi s’insérer dans un projet plus global. Elle doit notamment encourager la pratique du vélo, comme les déplacements domicile-travail, en sachant que 40 % des trajets en voiture font moins de 3 km. Le projet doit permettre de développer des activités utilisant le vélo, comme la cyclo-logistique ou en réfléchissant à la seconde vie des biclous. Des actions existent déjà dans l’agglomération, notamment encouragées par le secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire avec Vélocité, Unis Vers Selle ou encore la Recyclerie des Forges. « Le vélo est un objet qui a du sens et qui donne du sens », assure la représentante de l’État.