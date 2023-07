Montbéliard : l’appel du terrain pour la nouvelle sous-préfète Sylvie Siffermann

La feuille de route de la sous-préfète comporte quatre points. Le premier, « c’est d’être proche des élus », insiste-t-il, invitant à organiser des réunions avec les édiles et les services, pour les écouter et comprendre leurs besoins ; une critique à peine voilée à la gestion de son prédécesseur. Il veut aussi que la nouvelle sous-préfète entre dans les entreprises, repère les soutiens qui peuvent être apportés et les oriente vers les dispositifs idoines, comme France 2030 ou le fonds Maugis (lire nos articles). Il faut expliquer ces dispositifs insiste-t-il. « On ne l’a peut-être pas assez fait avant », reconnaît-il également. Ce travail auprès des entreprises de l’arrondissement « se fera avec Laurence Béguin (la sous-préfète en charge du développement économique à l’échelle du nord Franche-Comté, NDLR) », poursuit le sous-préfet, replaçant bien Montbéliard dans une réalité du nord Franche-Comté. Il est convaincu de l’existence de ce bassin de vie et de la nécessité d’avoir « un seul discours » de l’État que l’on soit à Héricourt, Montbéliard ou Belfort, portant alors « une approche globale ». Le service public de l’emploi a été construit à l’échelle de l’aire urbaine, dans cet esprit.

La troisième priorité, c’est la sécurité. Il invite à être innovant dans les dispositif de prévention de la délinquance. Dernier objectif, le territoire. Il s’étonne par exemple que certains dispositifs, comme le fonds Vert, ne soient pas plus mobilisés dans l’arrondissement. C’est que l’animation de la part de l’État n’était pas bonne convient-t-il. Il attend donc du dynamisme. De l’animation.

« Montbéliard n’est pas tout à fait un arrondissement comme les autres », indique finalement Jean-François Colombet, replaçant le poids de l’emploi industriel et l’importance de la filière automobile. À cela s’ajoute la transition vers l’électrique, un vrai défi, en particulier pour les sous-traitants. Sylvie Siffermann a bien saisi ces enjeux autour de l’emploi, rappelant les 9 % de chômage du territoire. Elle a aussi bien repéré les caractéristiques de l’arrondissement, très rural d’un côté, et très industriel de l’autre. Elle a noté la nécessité de diversifier l’économique locale, évoquant la filière hydrogène et la filière cuir, qui disposent « d’un écosystème très dynamique ».