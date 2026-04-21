PUB

L’ambassadrice de Suisse en France plaide pour la ligne Bienne-Belfort

De gauche à droite, Tania Cavassini, ambassadrice de Suisse en France, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, et Marie-Anne Tharin, conseillère municipale déléguée aux relations internationales.
De gauche à droite, Tania Cavassini, ambassadrice de Suisse en France, Cédric Perrin, sénateur du Territoire de Belfort, et Marie-Anne Tharin, conseillère municipale déléguée aux relations internationales. | © Le Trois P.-Y.R.

En visite officielle en Bourgogne-Franche-Comté, Tania Cavassini, ambassadrice de Suisse en France a regretté que les passagers venus de Suisse en train soient contraints à un changement à Delle.

« C’est dommage au vu des investissements consentis », a souligné Tania Cavassini, ambassadrice de Suisse en France lors d’un point presse organisé à la mairie de Belfort. Une formule très diplomatique pour dire le mécontentement de la Suisse de voir les trains venus de Bienne et Porrentruy s’arrêter désormais à Delle. Les investissements pour relancer la ligne Belfort-Bienne, a rappelé l’ambassadrice, ont été de 110 millions d’euros, dont 35 millions d’euros apportés par la confédération helvétique.

La décision de l’arrêt des trains suisse à Delle a été prise en 2023, alors que la fréquentation n’atteignait que 400 voyageurs par jours en 2022, alors qu’on en espérait 1600. La Suisse s’était alors déjà émue de cette décision ; le sénateur Cédric Perrin, qui accompagne l’ambassadrice durant sa visite dans la région, avait alors pointé des horaires et des correspondances inadaptés.

Tania Cavassini a donc voulu se faire la « porte-parole des usagers » en souhaitant que de nouvelles discussions soient engagées et aboutissent à un rétablissement des trains de Suisse jusqu’à la gare TGV et à Belfort.

« Le même niveau d'échanges qu'avec le Portugal ou la Hongrie »

Tania Cavassini effectue une visite officielle de trois jours et demi en Bourgogne-Franche-Comté et dans la bande frontalière côté suisse. Au-delà du débat sur la ligne Belfort-Bienne, l’ambassadrice a souligné l’importance des relations entre la Suisse et la Bourgogne-Franche-Comté, notamment à travers la hausse de 18 % des échanges entre l’une et l’autre entre 2023 et 2025. « Nous sommes à un niveau déchange avec votre région équivalent à celui de la Suisse avec le Portugal ou avec la Hongrie », a-t-elle resitué. Elle estime qu’au-delà de la frontière existe un « bassin de vie partagé », et cite en exemple à la fois les 48 600 frontaliers que compte la région et les 28 000 Suisses qui vivent en Bourgogne-Franche-Comté (dont une très grande majorité on la double nationalité). Ou encore l’Arc horloger, dont les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2020. Un dossier porté conjointement par les deux pays.

Elle a également évoqué une communauté de savoirs entre la France et la Suisse, avec des échanges constants entre les différentes composantes de l’université Marie et Louis Pasteur et l’université de Neuchâtel ou encore l’EPFL (école polytechnique fédérale de Lausanne).

Permettre aux Français de suivre un apprentissage en Suisse

Le sénateur Cédric Perrin, quant à lui, a évoqué le sujet de l’apprentissage en Suisse, inaccessible aux Français : pour intégrer les formations en apprentissage en Suisse, il faut obligatoirement y être domicilié. Cédric Perrin estime qu’il y a un intérêt commun à ce que les jeunes français accèdent à l’apprentissage en Suisse : pour la France, leur permettre de sortir du chômage ; pour le canton de la République du Jura, peu peuplé, limiter le risque d’exode d’entreprises faute de main d’œuvre (le canton du Jura est au plein emploi).

La visite officielle de l’ambassadrice dans la région l’a conduite à Arc-et-Senans, Besançon, Belfort, Delle, La-Chaux-de-Fond. Dans le Territoire de Belfort, elle s’est rendue notamment à l’usine d’Alstom, à l’UTBM. A la mairie de Belfort, elle a été également accueillie par Marie-Anne Tharin, nouvelle élue, déléguée aux relations internationales, et par Frédéric Rousse, directeur de la coopération transfrontalière à la Ville de Belfort.

Nos derniers articles

Deux cyclistes sillonnent sur une voie douce.

Un nouvelle liaison cyclable relie Ronchamp à La Côte

Les communautés de communes du pays de Lure et de Rahin et Chérimont ont inauguré une portion cyclable entre Ronchamp et La Côte qui permette de connecter le territoire de Le Corbusier directement au réseau cyclable menant à Villersexel.
L'espace Fondation EDF, dans le 7e arrondissement, à Paris. | ©CC BY 2.0 – Fred Romero

La fondation EDF consacre 250 000 euros aux associations de Bourgogne-Franche-Comté

La fondation EDF consacre cette année 250 000 euros à des projets d’éducation, de formation et d’éco-citoyenneté. L’appel à projet est ouvert jusqu’au 30 juin.
Dix nouveaux fauteuils de cabinet dentaire vont ouvrir en septembre 2026 à l'hôpital nord Franche-Comté.

Nord Franche-Comté : comment l’offre de soins dentaires va être boostée

L’hôpital nord Franche-Comté inaugure dix nouveaux cabinets dentaires en son sein. Et à partir de septembre des étudiants en dernière année de formation de chirurgien-dentiste vont renforcer l’équipe de praticiens. Equiper, former, fidéliser : c’est peut-être une formule magique pour pallier le manque général de praticiens qui est en train de se mettre en place à l’hôpital nord Franche-Comté. En tous cas, une formule qui semble très vertueuse.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

91 Appartements6 Immeubles57 Maisons18 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC