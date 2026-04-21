L’ambassadrice de Suisse en France plaide pour la ligne Bienne-Belfort

« C’est dommage au vu des investissements consentis », a souligné Tania Cavassini, ambassadrice de Suisse en France lors d’un point presse organisé à la mairie de Belfort. Une formule très diplomatique pour dire le mécontentement de la Suisse de voir les trains venus de Bienne et Porrentruy s’arrêter désormais à Delle. Les investissements pour relancer la ligne Belfort-Bienne, a rappelé l’ambassadrice, ont été de 110 millions d’euros, dont 35 millions d’euros apportés par la confédération helvétique.

La décision de l’arrêt des trains suisse à Delle a été prise en 2023, alors que la fréquentation n’atteignait que 400 voyageurs par jours en 2022, alors qu’on en espérait 1600. La Suisse s’était alors déjà émue de cette décision ; le sénateur Cédric Perrin, qui accompagne l’ambassadrice durant sa visite dans la région, avait alors pointé des horaires et des correspondances inadaptés.

Tania Cavassini a donc voulu se faire la « porte-parole des usagers » en souhaitant que de nouvelles discussions soient engagées et aboutissent à un rétablissement des trains de Suisse jusqu’à la gare TGV et à Belfort.