La ligne directe Belfort-Bienne disparaîtra fin 2025, stoppée à Delle

Travaux durant les deux premières années, pandémie, manque de matériel roulant, défaut de correspondances, tarification onéreuse… les maux sont nombreux. La ligne n’a jamais été très fréquentée depuis son avènement en 2018. Il n’a aussi jamais été possible de rejoindre Belfort directement. Il fallait changer de train à Meroux-Moval, à proximité immédiate de la gare TGV, avec des correspondances pas toujours adéquates. Des conditions que le sénateur du Territoire de Belfort (Les Républicains) et co-président de l’association Interligne TGV, Cédric Perrin, avait pointées il y a plus d’un an (lire notre article). Résultat : les promesses déçues ont eu raison de la fréquentation. La ligne avait pour objectif d’atteindre les 1 600 voyageurs par jour. En 2022, Cédric Perrin confirmait que la ligne ne voyait pas plus de 400 âmes par jour.

Sur le papier, le prolongement de la liaison de Bienne à Belfort avait un bel intérêt : rejoindre depuis la Suisse, avec un seul train, la gare TGV Belfort-Montbéliard pour ensuite se rendre à Paris ou encore dans le sud de la France plus rapidement. En France, la liaison permettait d’étoffer offre de transport scolaire et devait être une solution pour les nombreux frontaliers.

Mais cela n’a pas fonctionné, ce qui a poussé la Suisse à revoir le projet et en créer un autre : « Convergence 2026 ». Elle proposait d’assurer avec son matériel roulant l’ensemble des liaisons de Belfort à Délémont en passant par Delle, en partance directe de Belfort-Ville, pour convaincre une clientèle plus large. Un cadencement à la demi-heure était prévu, pour offrir une offre semblable à celles des RER. Mais en mai, la Région a annoncé qu’elle refusait l’offre. Elle préfère privilégier une exploitation distincte entre la France et la Suisse. Une décision regrettée par le canton du Jura qui « reste persuadé que le modèle proposé aurait pu connaître un succès important ».