La Bourgogne-Franche-Comté vise le label « école nationale de l’hydrogène » 

Si la région est pionnière sur la filière industrielle, elle veut l’être tout autant sur la formation et l’acquisition des compétences. « L’État est en train de pousser à la création d’écoles nationales », a-t-elle rappelé lors d’une visite de l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie à Dijon, le 1er juin, comme le précise Infos Dijon. La Normandie doit avoir l’école nationale du nucléaire, le sud de la France, l’école nationale de l’aéronautique. « Je revendique [que l’école nationale de l’hydrogène] soit en Bourgogne-Franche-Comté », insiste-t-elle, par téléphone.

L’école nationale de l’hydrogène ne sera pas un établissement physique. C’est un label, attribué à un territoire, qui reconnait l’existence et l’organisation d’une filière de compétences et de formation. Et dans ce cas, autour de l’hydrogène. Et ces formations hydrogène seraient présentes dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. La Région veut se saisir de l’appel à projet qui peut aboutir à l’attribution de ce label. Elle se positionne donc en tête de file « pour coordonner » tous les acteurs de cette filière (centres de formation, Éducation nationale, Enseignement supérieur…), afin de présenter « un dossier costaud pour obtenir ces moyens ». Le projet doit aussi permettre de travailler sur « l’attractivité », insiste la présidente. Elle veut créer une sorte de consortium afin de répondre à l’appel à projet. Ce dossier est suivi de très près au cabinet de la présidente, selon nos informations. Elle envisage de déposer l’appel à projet en fin d’année. La Région a également la volonté « d’identifier » « hydrogène » un lycée professionnel du nord Franche-Comté.