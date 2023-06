Joute politico-judiciaire entre Jean-Marie Girier et la maire écologiste de Poitiers 

Été 2020. Jean-Marie Girier, ex-directeur de campagne d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017, passé par les cabinets de la place Beauvau et de l’Assemblée nationale, est nommé à 36 ans plus jeune préfet de France, à Belfort. À Poitiers, Léonore Moncond’huy, 30 ans, devient, elle, la benjamine des maires des grandes villes conquises par EELV aux municipales. Au printemps 2022, la seconde voit arriver le premier dans la Vienne comme nouveau préfet. Et depuis, cela fait des étincelles. Dernier épisode en date, la nomination de la directrice générale des services (DGS) à la communauté urbaine de Grand Poitiers, un poste mutualisé avec la mairie. La préfecture dénonce un “détournement de procédure” destiné à promouvoir en interne une fonctionnaire “qui ne remplissait pas les conditions légales et statutaires”, au détriment d’autres candidats.