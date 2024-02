Grandvillars : enquête préliminaire pour des soupçons de prise illégale d’intérêt

L’association Anticor a adressé un signalement en janvier 2024 à la justice pour prise illégale d’intérêt du maire de Grandvillars, Christian Rayot (divers gauche). À la suite de ce signalement, « une enquête préliminaire est ouverte », indique Étienne Manteaux, procureur de la République de Besançon, confirmant ainsi une information de France 3. C’est lui qui va instruire le dossier. L’association anticorruption avait envoyé l’alerte au parquet de Belfort. Celui-ci a demandé à « délocaliser » l’affaire « compte tenu des personnes mises en cause », indique le procureur de la République, joint par téléphone.

« Cela concerne [l’attribution] de subventions au profit d’une association sportive », indique le magistrat. On reproche à Christian Rayot d’avoir pris part au vote de subventions pour le club de football de Grandvillars, alors que son fils, Sébastien, est le président de l’association. « Il n’y a absolument pas de soupçons d’enrichissement personnel à ce stade », indique le procureur.

Sollicité, le maire précise qu’il ne prend plus part à ces votes depuis « 3 à 4 ans », glissant également « que le club de Grandvillars est une association et donc qu’il ne [lui] appartient pas ». Christian Rayot précise également que conflit d’intérêt ne veut pas dire prise d’intérêt. « Si je suis mis en examen, il faudra qu’il y ait 150 élus dans la salle. Dans tous les villages et bourgs de France, ceux qu’on retrouve au conseil municipal, on les retrouve dans les associations », remarque-t-il. Christian Rayot est aussi président d’honneur du club.