Grand Belfort : les taux d’imposition inchangés, l’eau et l’assainissement en hausse

Séance budgétaire, mardi soir, 28 avril, au Grand Belfort. Les élus ont adopté le budget principal et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement (avec 6 abstentions), présentés par Maryline Morallet, vice-présidente en charge des finances.

Au total, le budget primitif du Grand Belfort est de 178,6 millions d’euros, investissement et fonctionnement confondus, dont 133,4 millions d’euros pour le budget principal, 21,4 millions pour le budget de l’eau et 23,8 millions d’euros pour le budget pour l’assainissement.

Parmi les projets d’investissements figurent l’Aéroparc de Fontaine pour 3 millions d’euros. Damien Meslot, président du Grand Belfort, a justifié ce montant par l’aménagement d’un nouveau poste source d’électricité à Lachapelle-sous-Rougemont (qui doit permettre d’alimenter l’Aéroparc) et par des aménagements probables à venir des quelques lots encore libres. 613 000 euros sont aussi prévus pour le site des Plutons et 1,3 million pour l’Eco Campus.

2,3 millions sont prévus pour les déchets ménagers, avec notamment 885 000 euros pour l’achat de conteneurs, bacs et bennes ; 630 000 euros pour l’achat de conteneurs enterrés pour bio déchets ou encore 615 000 euros pour l’achat de véhicules.