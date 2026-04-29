Grand Belfort : les taux d’imposition inchangés, l’eau et l’assainissement en hausse

Le budget 2021 du Territoire de Belfort a été adopté ce jeudi matin. (Image par Photo Mix de Pixabay )
Les tarifs de l'eau et de l'assainissement augmentent à partir du 1er mai. | illustration © Le Trois P.-Y.R.

Les élus du Grand Belfort ont voté pour le maintien des taux d’imposition, mais les tarifs de l’eau et de l’assainissement augmenteront le 1er mai.

Séance budgétaire, mardi soir, 28 avril, au Grand Belfort. Les élus ont adopté le budget principal et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement (avec 6 abstentions), présentés par Maryline Morallet, vice-présidente en charge des finances.

Au total, le budget primitif du Grand Belfort est de 178,6 millions d’euros, investissement et fonctionnement confondus, dont 133,4 millions d’euros pour le budget principal, 21,4 millions pour le budget de l’eau et 23,8 millions d’euros pour le budget pour l’assainissement.

Parmi les projets d’investissements figurent l’Aéroparc de Fontaine pour 3 millions d’euros. Damien Meslot, président du Grand Belfort, a justifié ce montant par l’aménagement d’un nouveau poste source d’électricité à Lachapelle-sous-Rougemont (qui doit permettre d’alimenter l’Aéroparc) et par des aménagements probables à venir des quelques lots encore libres. 613 000 euros sont aussi prévus pour le site des Plutons et 1,3 million pour l’Eco Campus.

2,3 millions sont prévus pour les déchets ménagers, avec notamment 885 000 euros pour l’achat de conteneurs, bacs et bennes ; 630 000 euros pour l’achat de conteneurs enterrés pour bio déchets ou encore 615 000 euros pour l’achat de véhicules.

Les nouveaux tarifs

Dans la foulée, les élus ont décidé (à l’unanimité) de reconduire les taux d’imposition :

  • taxe d’habitation sur les résidences secondaires : 10,41%,
    cotisation foncière des entreprises : 30,85%,
  • taxe sur le foncier bâti : 4,5 %,
  • taxe sur le foncier non bâti : 5,17 %,
  • taxe d’enlèvement des ordures ménagères : 10,1 %

En revanche, les tarifs de l’eau et de l’assainissement sont revus à la hausse : le tarif de l’eau potable passe de 1,53 €/m3 à 1,56 €/m3 (soit +1,9%) et celui de l’assainissement de 2,24 €/m3 à 2,29/m3 € (soit + 2,2%).

Ces nouveaux tarifs sont applicables dès ce 1er mai 2026.

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