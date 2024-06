Européennes : quatre nord Comtois sur la ligne de départ

43 ans

25 e sur la liste Europe-Écologie, menée par Marie Toussaint

sur la liste Europe-Écologie, menée par Marie Toussaint Collaboratrice du groupe écologiste au conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, elle était tête de liste du Doubs aux élections régionales

Membre bénévole de l’Ensemblier Défi, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire dans le pays de Montbéliard, et à la LPO

Que représente l’Europe ?

« C’est le principe de solidarité et de paix entre tous les Européens. Nous ne sommes pas encore dans une Europe rêvée par les écologistes, plus sociale et solidaire. Et l’Europe me parle. Mes arrière-grands-parents ont fui les grandes famines d’Ukraine, l’Holodomo, le génocide par la faim orchestré par Staline. Mon grand-père est né pendant l’exode en Pologne. Ils sont arrivés à Hérimoncourt où ils ont travaillé chez Peugeot. Maintenant que la Russie attaque l’Ukraine, on voit que l’union, ça compte. C’est le meilleur échelon pour deux choses, notamment, l’agriculture et l’industrie. Cela permet d’inventer une nouvelle agriculture, de protéger les sols, l’eau et nous. Et la réindustrialisation se fera au niveau européen, et nous sommes au centre de l’Europe dans le nord Franche-Comté. Beaucoup d’entreprise sont en sous-traitance ou en co-traitance avec des industries européennes. Mon mantra : il n’y a pas d’écologie sans industrie, il n’y aura plus d’industrie sans écologie. Pour que la chaine de valeur soit plus équitable pour les plus petits en bout de chaine, il faut