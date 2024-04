Dans la matinée, la séance a été brièvement interrompue quand des conseillers RN ont tenu à bout de bras des affiches avec le message “Violeurs étrangers dehors” en soutien à des militantes d’un collectif “féministe identitaire” de Besançon. “Il faut arrêter avec ces amalgames nauséabonds. Les affiches qui ont été brandies et les propos répétés associant immigrés et viols sont intolérables en tous lieux et encore plus dans une enceinte républicaine”, a déclaré solennellement la présidente Marie-Guite Dufay, avant la pause méridienne.