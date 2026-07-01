Delle : le siège de la CCST déménage dans les anciens locaux de Lisi

Les grands travaux se sont étendus de juillet 2024 à septembre 2025. Après une phase de finitions, la remise des clés du bâtiment s’est effectuée en novembre 2025. Il a encore fallu à la communauté de communes déménager l’ensemble de ses bureaux et répartir les services au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment. Avec ces nouveaux locaux, le conseil communautaire pourra s’effectuer directement sur place. Dans l’ancien bâtiment, faute de place, les conseils étaient délocalisés.

Christian Rayot le souligne, cette réhabilitation d’ans ancienne friche intervient dans un cadre plus global. « En 2010, nous avons racheté, à quelques centaines de mètres, l’ancienne usine. » L’intercommunalité souhaite privilégier la restructuration des anciens sites industriels. En 2023, la CCST avait racheté la friche industrielle d’Isola Composite (lire notre article).