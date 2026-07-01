Delle : le siège de la CCST déménage dans les anciens locaux de Lisi

« La singularité est d’avoir transposé le siège de notre collectivité ici est qu’avant le bâtiment était le siège de Lisi Automotive », annonce Christian Rayot, président de la Communauté de communes du sud territoire (CCST). Cette fin juin marque une page pour la CCST, après cinq ans d’étude, de travaux et de déménagement, le nouveau siège se situe faubourg-de-Belfort à Delle. Et pas dans n’importe quel bâtiment. En 2020, la communauté achète pour 300 000 euros les locaux de Lisi Automotive.
Réhabiliter les anciens sites industriels
Les grands travaux se sont étendus de juillet 2024 à septembre 2025. Après une phase de finitions, la remise des clés du bâtiment s’est effectuée en novembre 2025. Il a encore fallu à la communauté de communes déménager l’ensemble de ses bureaux et répartir les services au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment. Avec ces nouveaux locaux, le conseil communautaire pourra s’effectuer directement sur place. Dans l’ancien bâtiment, faute de place, les conseils étaient délocalisés.
Christian Rayot le souligne, cette réhabilitation d’ans ancienne friche intervient dans un cadre plus global. « En 2010, nous avons racheté, à quelques centaines de mètres, l’ancienne usine. » L’intercommunalité souhaite privilégier la restructuration des anciens sites industriels. En 2023, la CCST avait racheté la friche industrielle d’Isola Composite (lire notre article).
Coût des travaux : 1,44 million d’euros
Les 300 m3 du bâtiment sont aménagés pour un coût de 1,44 million d’euros. Plus de 29 % de cette somme provient directement de la CCST. La réhabilitation a aussi été cofinancée par la dotation de soutien à l’investissement local, le fonds vert, le Département et le fonds européen de développement régional est en cours d’instruction.