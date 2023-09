Delle : la réhabilitation de la friche industrielle d’Isola Composite sur les rails

Le site sera dépollué, des bâtiments seront détruits, d’autres construits et enfin certains seront réhabilités. « Aujourd’hui, nous travaillons dans des conditions qui sont difficiles », convient Cécile Allemann. Des bâtiments prennent l’eau, d’autres ne sont plus adaptés à la production ou aux méthodes de travail. En termes de performances énergétiques, ils ne sont pas non plus aux normes actuelles ni économes. Le futur site sera construit autour de 4 pôles : préparation de la matière ; production des plaques d’isolants ; production des pièces longues ; et pôle administratif. Une activité d’usinage sera aussi proposée, pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Une « fonction que Von roll avait abandonné alors qu’elle permet une forte augmentation de la valeur ajoutée et de prendre place comme fournisseur de premier rang », indique la délibération du conseil communautaire de la CCST, en date du 29 juin.