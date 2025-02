Dans le Territoire de Belfort, des besoins sociaux en forte hausse

La prise en charge du handicap s’impose comme un défi croissant. En un an, le nombre de demandes d’aide déposées auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) a bondi de 24 % entre 2022 et 2023. Une hausse qui traduit une meilleure connaissance des dispositifs existants, mais surtout un besoin accru d’accompagnement, notamment dans un contexte de vieillissement de la population.

Jusqu’à présent, la part des plus de 80 ans progressait lentement dans le département (+1,6 % sur les cinq dernières années). Mais le Département entre dans une dynamique démographique de papy-boom. Les premières générations nées de cette période entrent désormais dans la tranche d’âge concernée par le défi de la dépendance. Et la dynamique s’accélère : d’ici 2029, leur nombre devrait croître de près de 10 %, et même de 25 % en dix ans. Ce basculement démographique va peser sur l’ensemble des politiques publiques, en particulier sur le financement de l’autonomie.

Avec un budget annuel de 43 millions d’euros, l’accompagnement des personnes âgées et en situation de handicap constitue déjà le premier poste de dépenses sociales du département. Et la demande de places en établissements spécialisés et de solutions de maintien à domicile va encore s’intensifier, demandant de réfléchir à de nouveaux investissements.