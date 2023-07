« C’est la République qui se dresse »

Florian Chauche, député La France insoumise du Territoire de Belfort, en « appelle au gouvernement pour apporter une solution politique aux injustices et aux violences systémiques qui sont à l’origine des maux de notre société ». Il réclame aussi, dans un communiqué, des « moyens » pour aider les maires à reconstruire et à construire « des politiques de concordes sociales ». Il met en garde contre une « surenchère sécuritaire ». Dans son communiqué de presse, il a même cité Jacques Chirac, qui s’était exprimé après les émeutes de 2005. Vendredi, lors d’une conférence de presse, le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, avait fustigé la France insoumise, leur reprochant d’avoir mis de l’huile sur le feu et d’avoir provoqué les émeutes (lire notre article).