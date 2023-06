Belfort : un million d’euros de dégâts à la suite des violences urbaines

« Je demande solennellement aux parents de veiller à ce que les enfants et notamment les mineurs, ne soient pas dans les rues la nuit », a-t-il ajouté. Il a aussi mis en garde les parents des mineurs qui seraient appréhendés et mis en cause. Il se dit prêt à engager des procédures au civil « pour les faire payer ». « Ce n’est pas au contribuable de payer pour l’absence de surveillance des parents », a tancé Damien Meslot.

L’éclairage public sera remis toute la nuit dans l’ensemble de la ville. La police municipale est mobilisée pour sécuriser les bâtiments municipaux et des compagnies de sécurité privée vont renforcer le dispositif. Le couvre-feu n’est pas à l’ordre du jour, mais le premier magistrat de la ville ne s’interdit rien si cela perdure après les Eurockéennes. Le ministère de l’Intérieur a demandé l’arrêt des transports en commun en France, dès 21 h, dans ce contexte de violences urbaines. Le festival belfortain limite cette possibilité localement.

« Les fauteurs de trouble », pour reprendre les éléments de langage des autorités, sont « jeunes » voire « très jeunes » observent-elles. Jusqu’à 40 voire 50 personnes ont été observées détaille Raphaël Sodini. Des arrêtés préfectoraux ont été édités, pour notamment interdire l’achat, la distribution ou la vente de carburants, l’utilisation d’artifices ou la vente de produits inflammables. Le préfet autorise également « le survol en drone des quartiers des Résidences, des Glacis et de l’Arsot, à Offemont », pour « renforcer la visibilité des forces de l’ordre ». Le représentant de l’État « invite tout le monde à l’apaisement, au calme et à la responsabilité ».

Les émeutiers étaient organisés, sans que ce soit une organisation à la manœuvre. Selon la police, ils déclenchent des incendies pour attirer les forces de sécurité et les pompiers, pour ensuite « en découdre ». « Nous avons été l’objet de tirs de mortier et de cocktails molotov », confirme le commandant divisionnaire Bertrand Branger, directeur départemental adjoint de la sécurité publique. Les forces de police s’appuient sur le réseau de vidéo-protection de la Ville de Belfort et de quelques communes alentours a souligné et apprécié le préfet. 140 caméras, dont une partie dotée de vision nocturne, sont déployées à Belfort. Des gendarmes ont également renforcé les effectifs de la police. La police peut aussi solliciter des renforts de la région ; aucune compagnie de CRS n’est prévue en soutien car elles sont déployées dans des zones où l’intensité est encore plus forte.

Aucune interpellation n’a été faite au cours de la nuit. Les forces de l’ordre cherchent plutôt à étoffer les dossiers afin, ensuite, de les présenter à la procureure de la République ; des interpellations pourraient avoir lieu dans les prochaines semaines.