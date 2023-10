Cédric Perrin devient président de la délégation parlementaire du renseignement

La délégation parlementaire au renseignement est composée de huit membres, quatre députés et quatre sénateurs ; elle a été nommée ce mercredi. « Elle a pour mission de contrôler l’action du Gouvernement en matière de renseignement et d’évaluer la politique publique en ce domaine », indique Cédric Perrin, cité dans un communiqué de presse, nommé il y a quelques semaines président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées au Sénat (lire notre article).