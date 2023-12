Cédric Perrin : « António Guterres délivre des messages pragmatiques »

Cédric Perrin, sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, a mené une délégation à New York (États-Unis), fin novembre. Ils ont participé à une session de l’assemblée générale des Nations unies. Il a également rencontré António Guterres, secrétaire général de l’ONU. Ce dernier a dressé́ “un bilan très préoccupant, mais réaliste de l’État du monde », indique Cédric Perrin dans un communiqué de presse. Il a pointé l’accentuation des clivages « entre puissances économiques et militaires, entre le Nord et le Sud, l’Est et l’Ouest », a-t-il ajouté.