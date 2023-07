Peugeot et Citroën, deux des marques françaises du groupe franco-italo-américain, ont massivement délocalisé leur production au cours des dernières décennies. Le groupe a produit 678 400 voitures en France en 2022, contre plus d’un million avant la pandémie. Stellantis a certes décidé d’investir dans ses usines françaises et va y produire 12 modèles électriques, plutôt des SUV de gamme moyenne. Mais la petite 208, n°1 sur son segment en Europe avec près de 50 000 unités vendues en 2022, va bientôt être fabriquée dans l’usine de Saragosse, en Espagne. Et le futur petit modèle électrique de Citroën sera monté en Slovaquie.