Belfort : une visite ministérielle à Alstom pour discuter réindustrialisation et relocalisation

Dans un communiqué distribué en amont de la visite du ministre, la CGT Alstom évoque : « Différents moyens doivent être mis à disposition pour développer et réindustrialiser le site.» Le syndicat évoque aussi qu’avec l’urgence environnementale, les moyens sont d’autant plus nécessaires. « Il est urgent de repenser nos fabrications ». Des points qui ont pu être abordés au terme de la visite, car le ministre était reçu par les syndicats. « L’entretien devait durer 20 minutes. Le ministre est finalement resté plus d’une heure », explique André Fage, délégué syndical CFE-CGC. À l’ordre du jour : réindustrialisation et relocalisation. « Nous avons essayé de lui faire passer des messages.»

Si le ministre a vanté l’usine pour sa haute technicité, les syndicats lui ont rappelé qu’elle subissait, malgré un carnet de commandes plein, des pertes de compétences importantes. « Certes, le plan de charge est rempli. Mais nous avons de grosses inquiétudes », note André Fage. Il évoque le manque de personnes qualifiées en soudures, en chaudronnerie, en production technique. « Nous allons avoir du mal à réindustrialiser alors qu’il n’y a plus personne dans certains domaines », pointe–t-il par téléphone. Des arguments que le ministre n’a pas niés, explique le délégué syndical. « Nous sommes tous d’accord là-dessus.» Par téléphone, Eddy Cardot, délégué syndical de la CGT, raconte : « Il faut préparer l’avenir et ça s’anticipe. Pour la perte des compétences, le ministre nous a parlé du développement de l’apprentissage. En quelque sorte, on revient en arrière, c’est ce qui se faisait déjà avant.»