Belfort : quel avenir pour les agents de la mife ?

La Mife compte dix-huit agents. Les neuf titulaires de la fonction publique et l’agent en CDI seront repris par le conseil départemental, avec une partie des missions. Pas toutes. Mobigo, par exemple, passe à la trappe. Mais quelles missions auront les agents au Département ? C’est le flou regrette la CFDT, par la voix de Sylviane Omasta, déléguée syndicale de la Mife, qui craint qu’ils soient voués « à boucher les trous ». Les premiers entretiens ont été menés cette semaine. « Ce qui m’embête, ce sont les contractuels », regrette-t-elle également. Trois ont leur contrat qui se termine juste avant la dissolution, en septembre. « J’aimerais qu’ils aient un vrai accompagnement », ajoute Sylviane Omasta.

Quant à la situation, « on se pose des questions », convient la déléguée syndicale, qui regrette le manque de « transparence » et qui ne croit pas à la justification officielle des collectivités. L’analyse d’une « mauvaise gestion » est partagée par la représentante du personnel. « On vote des trucs sans se donner la peine de lire les documents », critique également Sylviane Omasta, pointant aussi du doigt la responsabilité du conseil d’administration, même si les critiques sont fortement dirigées par les élus vers l’ancienne directrice. « J’aimerais avoir des chiffres et une explication », ajoute-t-elle, alors qu’elle n’a pas pu consulter les comptes de gestion.

La cour régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté ne se saisira pas du dossier, confirme-t-on au Trois, car ce n’est pas pas dans ses attributions d’être « saisie ». Lors de la liquidation de la structure, un liquidateur sera nommé, chargé de définir les actifs et les passifs du syndicat mixte. S’il constate des irrégularités légales, il devra saisir le procureur de la République. Si c’est un problème de gestion, le conseil départemental du Territoire de Belfort et la Ville de Belfort devront passer à la caisse pour éponger les dettes, conformément au cadre juridique de ce type de structure syndicale. Le déficit devrait atteindre, en septembre 2025, 2 millions d’euros, selon plusieurs sources.