Belfort : le collège Vauban n’a pas fait sa rentrée en uniforme

En septembre 2023, le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet (Les Républicains) avait affirmé vouloir se pencher sur le port de l’uniforme dans les collèges publics « peu importe le coût ». Quelques mois plus tard, le collège Vauban, de Belfort, avait été présélectionné pour tester la « tenue unique » voulue par l’ancien ministre de l’Education nationale Gabriel Attal.

Le vote du conseil d’administration s’est déroulé le 11 avril. Il a été validé 13 voix pour, 12 voix contre, et 2 abstentions. L’uniforme devait porter sur le haut du corps, mais rien n’était encore très clair. Le budget n’était pas encore défini non plus, mais l’idée était un cofinancement entre les communes, départements et régions d’une part et par l’Etat d’autre part.