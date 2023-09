Territoire de Belfort : Florian Bouquet veut tester l’uniforme dans les collèges du département

« S’il faut un uniforme pour stopper la division de la société, on le fera, même si cela a un coût. » Ces mots, ce sont ceux de Florian Bouquet, président du conseil départemental du Territoire de Belfort (Les Républicains), lors d’une conférence de presse mercredi 13 septembre. Il indique avoir répondu favorablement à l’appel du gouvernement pour expérimenter le port de l’uniforme dans les collèges publics du Territoire de Belfort. Sans véritable « dogme » sur le sujet, il affirme cependant « qu’il ne souhaite pas qu’une pièce soit remise dans la machine à chaque rentrée au sujet de la laïcité ». Pour lui, l’uniforme permettra d’avoir une appartenance à « un département, une école », pour construire de « vraies valeurs dans la cour de récréation ».

Dans l’attente des modalités d’expérimentation, les services du Département ont commencé à étudier la faisabilité et les coûts qu’ « un paquetage », selon les termes du président, engendrerait. Plusieurs options sont envisagées. Un petit signe distinctif sur un pull ou une chemise. « On pourra aussi imaginer une petite tenue simple. Ou une petite chemise avec une veste », détaille Anaïs Monnier-Von Aesch, vice-président du conseil départemental en charge de l’éducation et des collèges.

Florian Bouquet estime qu’au-delà des « débats », le port de l’uniforme serait un coup de pouce pour le pouvoir d’achat des familles, mais aussi un pas vers l’économie circulaire. « Nous pourrions réutiliser les uniformes d’une année sur l’autre avec différents élèves, avec la perspective de faire réparer les vêtements dans une ressourcerie », imagine-t-il.

Egalement chez LR, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, s’est lui aussi déclaré prêt “à expérimenter le port de l’uniforme” dans les lycées de sa région, de même que le président du parti, Eric Ciotti, favorable à son port dans les collèges de son département des Alpes-Maritimes. Emmanuel Macron s’était dit de son côté favorable à des “expérimentations” et une “évaluation” du port de l’uniforme à l’école, se prononçant plutôt pour une “tenue unique”, “beaucoup plus acceptable pour les adolescents”.



Le ministre de l’Education nationale a annoncé qu’il présenterait à l’automne un calendrier des modalités pour les établissements souhaitant instaurer le port de l’uniforme. Pour le moment, aucun coût chiffré n’a été avancé par le Département.