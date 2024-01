Belfort : la Pépinière rejoint le dispositif des quartiers prioritaires

Cette reconnaissance permet de participer à des appels à projet et de bénéficier de crédits pour la mise en place de projet. « La politique de la ville a pour but de réduire les écarts de développement au sein des villes », rappelle l’agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). « Elle vise à restaurer l’égalité républicaine dans les quartiers les plus pauvres et à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, qui subissent un chômage et un décrochage scolaire plus élevés qu’ailleurs, et des difficultés d’accès aux services et aux soins, notamment », ajoute-t-elle.