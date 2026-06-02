Belfort : la fronde monte pour sauver les interventions de sport et de musique

« Le sport est un moteur d’équilibre et de réussite à l’école, souligne Camille Foucard. Il diminue le stress, l’anxiété et favorise l’apprentissage. » Celle-ci est consciente que la Ville n’est pas obligée de financer ces interventions ; c’est une politique volontariste en place depuis 1946, indique à ce sujet la liste d’opposition municipale Belfort avec vous. « Mais c’est une réelle plus-value », assure-t-elle. Ces interventions sont « un gage d’équité d’accès au sport », relève encore Camille Foucard, alors que la pratique sportive est un enjeu de société face à la croissance de la sédentarité et des problématiques de surpoids.

Tous les enfants n’ont pas accès au sport en-dehors du temps scolaire. C’est un moment d’ouverture à différentes disciplines. La CGT et FSU-SNUipp ne disent pas autre chose : « Dans une ville qui se paupérise, ce que nous sommes bien placés pour voir dans nos classes, il est particulièrement dommageable que cet enjeu crucial disparaisse de la politique de la ville. » La CGT territorial s’étonne, à ce titre, des millions d’euros engagés pour rénover les Nouvelles Galeries à Belfort (12 millions d’euros) ou ce terrain vendu à Alstom pour un euro symbolique, au regard du montant qui sera finalement économiser avec cette politique. « Toutes les économies qu’ils font sont sur la suppression des postes », note, dubitatif, Simon Pheulpin ; la CGT et les intervenants de sport ont sensibilisé les familles à cette décision, ce samedi, à l’occasion de la fête de l’Enfance, au Champ-de-Mars.

Cette particularité des interventions, qui n’est pas unique à Belfort, était aussi un facteur d’attractivité des écoles publiques de la ville, vis-à-vis des institutions privées notent plusieurs observateurs. « Nous sommes prêts à habiter Belfort et à payer les impôts locaux, poursuit Camille Foucard, avant de s’interroger : Mais s’il n’y a plus d’engagement de la municipalité en faveur des enfants et des familles… » Les parents d’élèves attendent que ces interventions soient préservées, que des moyens soient engagés et qu’un dialogue soit construit avec la communauté des parents d’élèves.

« Comment la ville de Belfort peut-elle accueillir, en grande pompe, le Tour de France, tout en sapant les conditions de son excellence sportive », questionnent finalement les syndicats enseignant. Et ce slogan « Belfort mordu de sport. » Il en étrangle plus d’un depuis dix jours.