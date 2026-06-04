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Belfort : la FCPE s’oppose à l’arrêt des interventions de sport et de musique dans les écoles

Une centaine de personnes a manifesté aux côtés de la CFDT et de la CGT pour dénoncer l'arrêt des interventions sport et musique dans les écoles de Belfort, ce jeudi 4 juin 2026.
Une centaine de personnes a manifesté aux côtés de la CFDT et de la CGT pour dénoncer l'arrêt des interventions sport et musique dans les écoles de Belfort, ce jeudi 4 juin 2026. | ©DR
En bref

La FCPE réagit à l’arrêt des interventions de sport et musique dans les écoles de Belfort, décidé par la municipalité.

Les réactions continuent de se multiplier, quant à la décision de la Ville de Belfort d’arrêter les interventions sport et musique dans les écoles de la Ville, dévoilée par Le Trois (lire notre article). « Alors que notre pays est un des pays européens qui compte le plus d’enfants atteints de surpoids ou d’obésité, la familiarisation avec la pratique sportive est un enjeu de santé publique dont nos politiques doivent se saisir », déplore la Fédération des conseils de parents d’élèves du Territoire de Belfort, dans un communiqué de presse adressé ce mercredi à notre rédaction.

« Les intervenants en sport contribuent pleinement à faire découvrir et valoriser la pratique régulière d’un sport, ses bienfaits pour la santé, à en faire une habitude chez les élèves en plus de les préparer pour la pratique attendue au collège », poursuit l’organisme. Celui-ci s’arrête aussi sur l’arrêt des intervention en musique. Cette plus-value est « une ouverture sur la culture qui permet de susciter un intérêt, développer des aptitudes, s’épanouir ».

Ce jeudi matin, une centaine de personnes s’est réunies devant l’annexe de la mairie de Belfort pour dénoncer ce projet ; le comité technique de la mairie, qui devait se tenir, n’a pas pu réunir le quorum. Damien Meslot a été hué par la foule, témoigne la CGT. 

Réunion de la FCPE d’informations le 6 juin

Dans les deux cas, la FCPE remarque que tous les élèves n’ont pas accès à ces pratiques en dehors du temps scolaire. « Ces décisions sont un nouveau coup porté à l’école de la République déjà malmenée par son ministère de tutelle, alertent les parents d’élèves. Il faut se concentrer sur l’intérêt des élèves, futurs citoyens. »

Les parents d’élèves ont déjà lancé une pétition pour demander le retrait de cette décision (lire notre article). La FCPE attend également le retrait de ce projet. Elle convie, par ailleurs, les parents d’élèves, à une réunion d’informations, samedi 6 juin, à 10 h, à la Maison du Peuple.

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