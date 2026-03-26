Belfort : Ian Boucard démissionne du conseil départemental

Ian Boucard a annoncé sa démission lors de la séance de ce jeudi 26 mars du conseil départemental du Territoire de Belfort. En effet, il a été élu conseiller municipal sur la liste de Damien Meslot ce dimanche 22 mars ; le nouveau conseil municipal doit être installé ce vendredi 27 mars.

Ian Boucard va donc retrouver son siège au conseil municipal de Belfort, où il a déjà été élu en 2014. Il avait démissionné de cette fonction pour siéger au conseil départemental. En juillet 2024, il a été réélu député du Territoire de Belfort face à la candidate du RN Carine Manck.

Ian Boucard s’est dit « très heureux d’avoir siégé dans cette assemblée », dans la mesure où elle traite des solidarités, du handicap, de la solidarité avec les communes, de la jeunesse, des collèges, sécurité à travers les routes. Il a salué le travail de l’ensemble des élus, y compris ceux de l’opposition en qui il a reconnu une « gauche pleinement républicaine qui n’a jamais transigé avec l’extrême gauche comme nous n’avons jamais transigé avec extrême droite ».

Il sera remplacé par Jean-Paul Simon au sein de l’assemblée départementale.