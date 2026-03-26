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Belfort : Ian Boucard démissionne du conseil départemental

Ian Boucard, député Les Républicains du Territoire de Belfort.
Ian Boucard quitte le conseil départemental du Territoire de Belfort pour le conseil municipal de Belfort.| © Le Trois – Thibault Quartier

Le député du Territoire de Belfort est touché par le cumul des mandats : il démissionne du Département pour pouvoir siéger au conseil municipal de Belfort, où il vient d’être élu.

Ian Boucard a annoncé sa démission lors de la séance de ce jeudi 26 mars du conseil départemental du Territoire de Belfort. En effet, il a été élu conseiller municipal sur la liste de Damien Meslot ce dimanche 22 mars ; le nouveau conseil municipal doit être installé ce vendredi 27 mars.

Ian Boucard va donc retrouver son siège au conseil municipal de Belfort, où il a déjà été élu en 2014. Il avait démissionné de cette fonction pour siéger au conseil départemental. En juillet 2024, il a été réélu député du Territoire de Belfort face à la candidate du RN Carine Manck.

Ian Boucard s’est dit « très heureux d’avoir siégé dans cette assemblée », dans la mesure où elle traite des solidarités, du handicap, de la solidarité avec les communes, de la jeunesse, des collèges, sécurité à travers les routes. Il a salué le travail de l’ensemble des élus, y compris ceux de l’opposition en qui il a reconnu une « gauche pleinement républicaine qui n’a jamais transigé avec l’extrême gauche comme nous n’avons jamais transigé avec extrême droite ».

Il sera remplacé par Jean-Paul Simon au sein de l’assemblée départementale.

La retraite pour le directeur général des services

Autre départ officialisé à l’occasion de cette séance du conseil départemental : celle du directeur général des services (DGS), Hubert Richard, qui fera valoir ses droits à la retraite le 30 mai. Hubert Richard a rappelé qu’il est devenu DGS juste avant la crise du covid et que dix jours après sa prise de fonction il « renvoyait tout le monde à la maison ». Il aura passé dix ans dans le Territoire de Belfort.

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