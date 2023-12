Belfort : accusé de fraude, l’adjoint Pierre-Jérôme Collard démissionne

Deux hommes à l’origine d’une vaste fraude permettant de diminuer la consommation électrique enregistrée sur des compteurs Linky ont été condamnés vendredi à Besançon pour escroquerie en bande organisée, a annoncé le procureur de la République, Etienne Manteaux, à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce vendredi.

Les deux hommes, un apporteur d’affaires et un technicien, avaient mis au point une fraude consistant à ouvrir le compteur Linky pour y installer un système de dérivation, aboutissant à diminuer artificiellement, jusqu’à 75 %, la consommation électrique enregistrée, selon le procureur. L’opération, facturée entre 1 000 et 2 500 euros, avait été répétée des centaines de fois en Bourgogne-Franche-Comté, chez des particuliers, des artisans, des entreprises, et même des élus. Parmi ces « clients » mis en cause, il y a Pierre-Jérôme Collard, adjoint aux sports de la ville de Belfort. Il est soupçonné d’avoir mis en place ce procédé pour son domicile et ses locaux commerciaux indique le procureur. “Ils sont tous auteurs de l’escroquerie en bande organisée, y compris les clients”, a souligné Etienne Manteaux, à l’occasion de cette conférence de presse, suivie par l’AFP.

« J’ai d’ores et déjà demandé à mon adjoint de démissionner de toutes ses fonctions électives au sein de la Ville de Belfort et du Grand Belfort Communauté d’agglomération ce qu’il a accepté », a déclaré Damien Meslot, maire Les Républicains (LR) de Belfort, dans un communiqué de presse, qu’il a aussi diffusé sur le réseau social Facebook, ce samedi matin. « Étant attaché à l’éthique et au respect des lois, j’exige de l’ensemble des élus de la Ville et du Grand Belfort une totale intégrité, a-t-il ajouté. Je veux assurer les Belfortains de mon entier attachement aux valeurs de moralité et de probité. »