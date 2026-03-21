Bavilliers : Léo Prassel élu officiellement maire lors du premier conseil municipal

Comme le veut la tradition, le doyen d’âge du conseil municipal préside le premier conseil municipal. En l’occurrence, à Bavilliers, c’est Joël Rodier, élu sur la liste majoritaire qui prend la parole. Dans le centre Jean-Moulin, plus d’une centaine de personnes sont venues assister à l’élection de leur nouveau maire ce vendredi 20 mars. Des chaises supplémentaires doivent être ajoutées pour les nouveaux arrivants. L’urne, des isoloirs, le portrait d’Emmanuel Macron et le buste de Marianne ont été déplacés spécialement pour l’occasion.
Arrivée en tête des scrutins lors du premier tour des élections municipales avec 52,84 % des votes exprimés, la liste de Léo Prassel procède à son conseil municipal d’installation ce vendredi 20 mars (lire notre article). Première mission pour la liste : élire officiellement le maire. Un par un, l’ensemble des conseillers dépose leur enveloppe dans l’urne. Sans grande surprise, la tête de liste est élue avec 21 voix. « Je proclame Léo Prassel maire de Bavilliers pour la mandature à venir », annonce Joël Rodier sous les applaudissements de l’assemblée.
Avec l’écharpe de maire, l’édile fraîchement élu prend les rênes de la séance et continue à la procédure. Le nombre d’adjoints est fixé à huit contrairement au mandat précédent où leur nombre était de sept. Après une seconde élection, Marie Pfauwadel est élue première adjointe. Sécurité, finance, solidarité, commerce… Les compétences sont également distribuées entre les adjoints restants. Une écharpe tricolore est remise à chacun des nouveaux adjoints.
Léo Prassel, élu à seulement 24 ans
Sur les 27 conseils municipaux, 21 conseillers viennent de la liste de Léo Prassel « Bavilliers c’est vous » et 7 de celle d’Éric Koeberlé « Bavilliers avenir ». Depuis 2014, une configuration inverse était en place. Bavilliers compte deux conseillers qui participent au conseil communautaire du Grand Belfort.
Une installation qui a une saveur particulière pour le conseil municipal qui bascule à gauche. Pendant deux mandats, Bavilliers était dirigé par Éric Koeberlé. En 2014, il avait été élu sous l’étiquette Modem avant d’être réélu en 2020 sur une liste Les Républicains. Léo Prassel fait changer la tendance en étant élu, dès la première, avec une liste de divers gauche. « Même si nous sommes battus, cela ne nous empêche pas de vous féliciter », fait savoir le maire sortant en s’adressant au maire et à son équipe.
Ce qui détonne dans l’installation de ce nouveau conseil municipal est l’âge du nouvel édile : 24 ans. Un âge bien en dessous de la moyenne. Léo Prassel est également le plus jeune conseiller départemental de France. Selon un rapport de l’Insee datant de 2026, l’âge moyen des maires de Bourgogne-Franche-Comté est de 63 ans. Les édiles entre 45 et 74 ans sont les plus représentés avec 82 %. De plus, quatre maires sur dix sont retraités. La Bourgogne-Franche-Comté comptait seulement une vingtaine de maires de moins de 35 ans l’année dernière. À noter que 79 % sont des hommes contre 21% de femmes (lire notre article).