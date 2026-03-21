Bavilliers : Léo Prassel élu officiellement maire lors du premier conseil municipal

Comme le veut la tradition, le doyen d’âge du conseil municipal préside le premier conseil municipal. En l’occurrence, à Bavilliers, c’est Joël Rodier, élu sur la liste majoritaire qui prend la parole. Dans le centre Jean-Moulin, plus d’une centaine de personnes sont venues assister à l’élection de leur nouveau maire ce vendredi 20 mars. Des chaises supplémentaires doivent être ajoutées pour les nouveaux arrivants. L’urne, des isoloirs, le portrait d’Emmanuel Macron et le buste de Marianne ont été déplacés spécialement pour l’occasion.

Arrivée en tête des scrutins lors du premier tour des élections municipales avec 52,84 % des votes exprimés, la liste de Léo Prassel procède à son conseil municipal d’installation ce vendredi 20 mars (lire notre article). Première mission pour la liste : élire officiellement le maire. Un par un, l’ensemble des conseillers dépose leur enveloppe dans l’urne. Sans grande surprise, la tête de liste est élue avec 21 voix. « Je proclame Léo Prassel maire de Bavilliers pour la mandature à venir », annonce Joël Rodier sous les applaudissements de l’assemblée.

Avec l’écharpe de maire, l’édile fraîchement élu prend les rênes de la séance et continue à la procédure. Le nombre d’adjoints est fixé à huit contrairement au mandat précédent où leur nombre était de sept. Après une seconde élection, Marie Pfauwadel est élue première adjointe. Sécurité, finance, solidarité, commerce… Les compétences sont également distribuées entre les adjoints restants. Une écharpe tricolore est remise à chacun des nouveaux adjoints.