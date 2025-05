Badevel décline son laboratoire des transitions dans 18 communes

Maîtrise de l’énergie, acculturation au numérique, transition alimentaire… Dans tous ces projets, « le numérique, c’est le liant ! » assure Samuel Gomes. « Nous avons fait le choix de l’action et de la responsabilité », justifie-t-il. Ce projet, engagé il y a plusieurs années, va prendre encore plus forme à partir de l’été. L’ancienne école maternelle va être désamiantée. Elle va accueillir, prochainement, le living Lab H2-Bois, pour entamer le changement de production d’énergie de la commune mêlant énergie solaire, biomasse et stockage avec de l’hydrogène. Suivra la construction d’un éco-lotissement. Mais comment finance-t-on ce projet global de 10 millions d’euros, dont 4 à la charge de la commune, qui s’endette. Une dette près de 10 fois supérieure à son budget de fonctionnement ? Grâce aux économies d’énergie, à la production d’énergie par des panneaux solaires et aux loyers des logements construits dans l’éco-lotissement.

« Nous faisons une hybridation majeure de plusieurs transitions : transition énergétique, alimentaire, numérique et démographique », résume Samuel Gomes, qui met en place, actuellement, une solution de santé préventive, HiNounou (lire notre article). Pour les journées du patrimoine, Badevel a même redonné vie à la figure d’Henri Japy. Pourtant, aucune vidéo n’existe ; c’est la force de l’intelligence artificielle.

« Nous avons fait le choix d’innover, mais aussi d’inclure », poursuit-il. Au départ du projet, le conseil municipal a lancé les ateliers e-perischool, sur les temps périscolaires, pour former les enfants au numérique, au codage… Une idée qui est aujourd’hui déclinée jusqu’à Besançon. Et qui se décline aussi pour les seniors, dispositif renforcé par la présence du DigiTruck de Huawei, pendant 15 jours, dans la commune (lire par ailleurs). « Badevel est un laboratoire d’innovations », valide Salima Inezarene, conseillère régionale, par ailleurs présidente de Numerica. « Nous essayons de croiser les dispositifs et de ne pas les empiler », explique Samuel Gomes.