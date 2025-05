À Badevel, la santé se conjugue avec l’intelligence artificielle

Plus d’un Français sur dix n’a pas de médecin traitant. Un Français sur trois vit dans un désert médical. Et la population des médecins généralistes vieillit à grand pas. Comme la population française. La commune de Badevel compte un médecin généraliste, pour 800 habitants.

« Il y a plus de seniors de plus de 60 ans en France que d’enfants de moins de 5 ans », replace Charles Bark, fondateur de la start-up HiNounou (prononcé « aïe » nounou, comme « Salut », en Anglais), une solution déployée dans la commune. « Il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de médecins », ajoute Samuel Gomes, maire de Badevel, pour justifier le recours à cette solution de prévention et continuer de brosser le tableau des enjeux liés à la santé. « Nous avons fait le choix d’innover », appuie l’édile. Une décision qui s’inscrit dans une dynamique plus globale du village qui utilise par exemple le numérique et l’intelligence artificielle pour mieux gérer ses consommations énergétiques. Plusieurs dispositifs se croisent, avec comme « liant », le numérique. « On essaie de les croiser et non pas de les empiler », assure-t-il.