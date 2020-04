Une nouvelle plateforme pour apporter son aide sans être soignant

Dans son bulletin quotidien, l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté constate que 1 361 patients sont pris en charge en établissements hospitaliers pour une forme grave de covid-19. 285 sont accueillis en service de réanimation. 1 488 personnes sont sorties d’hospitalisation et 551 personnes sont mortes en milieu hospitalier. L’ARS précise qu’il n’y a pas de nouveaux cas depuis ce lundi soir en établissements médico-social. L’ARS salue qu’une nouvelle plateforme voit le jour (prêtermainforte), lancée ce week-end en France, pour proposer une aide aux hôpitaux et établissements médico-sociaux, mais pas forcément dans le domaine du soin. « La solidarité́ qui prévaut à l’échelle régionale dans l’organisation de la réponse sanitaire à l’épidémie, se manifeste aussi pleinement en écho aux appels à des renforts pour les établissements mobilisés », écrit l’ARS. Déjà 1 500 bénévoles déclarés à l’échelle nationale en trois jours, dont 200 pour la Bourgogne-Franche-Comté. « Objectif de ce dispositif co-construit dans la région avec l’ARS Bourgogne Franche-Comté et le soutien de beta.gouv.fr : faire correspondre une offre de bénévoles disposant de compétences hors du champ du soin, avec les besoins de renforts ponctuels des établissements de santé et médico-sociaux. » Ces besoins concernent l’accueil, l’administratif, la communication, l’informatique, la logistique ou la restauration… La plateforme a été conçue par des citoyens bénévoles, sur le modèle de start-up d’État apprécie l’ARS. « Ce nouveau service complète le dispositif #Renforts-Covid qui permet quant à lui la rencontre entre les besoins urgents des établissements de santé et médico-sociaux et les compétences de soignants (étudiants, actifs, retraités…) », explique l’ARS. 2 440 volontaires se sont inscrits sur cette plateforme, utilisée par 470 établissements. 1 200 demandes de renforts ont été formulées, notamment pour des aides-soignants ou des infirmiers. 440 demandes ont été pourvus.