Trois nouveautés pour améliorer l’offre de transport dans le pays de Montbéliard

Pour essayer de répondre aux besoins des habitants qui ne bénéficient pas de lignes régulières de transport, et pour ceux qui travaillent en horaires décalés, PMA a sollicité son délégataire, Marfina, pour développer une solution de covoiturage en lien avec le réseau Évolity. Avec une application développée par la société Karos, il sera bientôt possible dans le pays de Montbéliard de choisir son trajet, acquérir un titre de transport Evolity à 1 euro et de choisir son covoiturage. Dès la réalisation du service, la plateforme rémunérera le conducteur à hauteur de 2 euros. Il sera possible de créer des communautés afin de répondre aux besoins des étudiants, salariés de zone d’activité…. « Si le lancement de ce site de covoiturage est prévu à l’échelle du ressort territorial de PMA et des principaux services publics de proximité (HNFC, gare, TGV), son extension vers les zones périphériques est envisageable à terme », explique l’Agglomération dans un rapport.

Sa mise en œuvre est prévue pour le 1er septembre prochain.