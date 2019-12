Suisse : cambriolage d’une banque à Fahy, un village frontalier

La banque Raiffeisen de Fahy, un village de la République et canton du Jura frontalier d’Abbévillers (Doubs) et de Croix (Territoire de Belfort), a été cambriolée dans la nuit de jeudi et vendredi apprend-t-on auprès de la police cantonale. À l’arrivée des forces de l’ordre, vers 2 h 30, « les individus, vraisemblablement au nombre de trois, avaient déjà quitté la banque à bord d’un véhicule blanc à plaques étrangères en direction de la frontière française », indique la police dans un communiqué. Des dégâts ont été constatés à une vitrine, par où sont entrés les cambrioleurs. « Selon les premiers éléments, de l’argent a été emporté. Des coffres de caisse et un coffre-fort ont en effet été ouverts à l’aide d’outils et de meule. Les montants, tant des dégâts que du butin, sont pour l’heure encore en cours d’évaluation », poursuit le communiqué. Les auteurs n’étaient pas encore interpellés ce vendredi à 10 h 30. La police cantonale invite « toute personne susceptible de pouvoir donner des information » au sujet de ce cambriolage à la contacter.