PSA : une session de travail programmée le 11 novembre à Sochaux

PSA a annoncé de nouvelles sessions de travail, avec, en prime, le retour de la tournée VSD sur le système 2, qui produit les 3008, 5008 et Opel GrandLand X, à partir du mois de novembre (notre article). Le retour de cette cadence correspond notamment à la sortie du 3008 restylé, dont la production démarre le 2 novembre. « On a besoin de 3008 », sourit un porte-parole de la marque. Et à partir de cette date, que des modèles restylés de cette génération de 3008 ne sortiront des usines de Sochaux. Du côté des syndicats, l’annonce du 11 novembre n’est pas reçue de la même manière, qui s’ajoute à plusieurs samedis travaillés. « C’est scandaleux et irresponsable », dénonce la CGT, dans un communiqué de presse. « Nos jours fériés nous appartiennent et sont issus de luttes collectives pour les défendre, ils sont aussi des moments de repos et des moments pour profiter de nos familles, moment qui déjà bien trop court avec le recours de PSA aux heures supplémentaires », dénonce le syndicat. « Force est de constater que la direction fait le choix de fatiguer les uns et de nous priver de nos vies de famille, et de faire pointer les autres aux chômages », écrit le syndicat. Au moment de l’envoi du communiqué, la CGT réclamait la remise en route du VSD, ce qui a été annoncé ensuite. Le syndicat invite aussi à lisser la production entre tous les sites. De son côté, Force ouvrière insiste pour qu’il ne soit « fait appel uniquement à des volontaires ». Le syndicat se réjouit également d’avoir obtenu « le maintien du paiement des séances et heures supplémentaires en H+ individuelles, c’est-à-dire payées en fin de mois jusqu’à la fin de l’année ».