Novaplest façonne une protection transparente pour les commerçants

« La société Novaplest a été créée en 1922 », rappelle Pierre Lartigaud, le p-dg de l’entreprise. Ses enfants, qui travaillent avec lui, représentent la 4e génération de cette entreprise de 12 salariés, installée dans la zone industrielle de Danjoutin, non loin de la déchetterie. Le site de production s’étend sur près de 2 000 m2, précise le dirigeant. L’entreprise est spécialisée « dans la transformation de matière plastique ». Novaplest achète le plastique et assure ensuite les découpes pour des professionnels ou des particuliers. Et elle est équipée pour effectuer des découpes classiques, numériques ou laser.