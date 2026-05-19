Nord Franche-Comté : Natacha Polony invitée par les FFI

L’antenne Nord Franche-Comté des Forces françaises de l’industrie (FFI) a été lancée en janvier 2026. Ce club national décliné localement défend la réindustrialisation de la France. Il organise chaque mois une rencontre avec un invité d’honneur.

Après Louis Gallois en avril, c’est Natacha Polony qui sera l’invitée d’honneur, ce mercredi 20 mai à partir de 11 h 30, à la Jonxion (centre d’affaires Azap), près de la gare TGV Belfort-Montbéliard (et non pas au Techn’hom, comme prévu initialement).

Natacha Polony, journaliste, essayiste a été directrice de Marianne. Elle a fondé la revue L’Audace « pour nourrir une réflexion exigeante et indépendante sur les grands enjeux politiques, économiques et sociétaux contemporains ». Elle vient de publier La France corps et âme. Un ouvrage qui sera disponible à la vente ce 20 mai lors de la rencontre des FFI et qui pourra être dédicacé par son autrice.

Damien Dodane, directeur général délégué de Cristel, prendra également la parole pour évoquer sa vision et les enjeux pour son entreprise labélisée « Origine France Garantie », et échangera avec Natacha Polony sur ces sujets cruciaux pour notre territoire. Les participants seront également invités à le faire.

Inscription obligatoire à partir de 69 € pour les particuliers via ce lien.